Пора вводить "индекс несчастности" от акурта.
Определять рейтинг легко: чем более неумелый "нездатний ні до чого" и потому более агрессивный безработный, тем рейтинг его выше.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:41
Пора вводить "индекс несчастности" от акурта.
Определять рейтинг легко: чем более неумелый "нездатний ні до чого" и потому более агрессивный безработный, тем рейтинг его выше.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:59
Чому обліківка "Акурт" постійно реклмамує житло лише в одному курортному турецькому місті? Чому з обліківки пишуть то від чоловічого імені, то від жіночого?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:13
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:27
Трибека як уїхала на карантин в село так і пропала з радарів!
До речі, акурт сидуть уже скільки безвилазно в Туреччині?
https://fi202x.blogspot.com/
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