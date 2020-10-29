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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 833834835836
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:41

Пора вводить "индекс несчастности" от акурта.
Определять рейтинг легко: чем более неумелый "нездатний ні до чого" и потому более агрессивный безработный, тем рейтинг его выше.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:59

  akurt написав:а я не злобный алчный риэлтор.

Чому обліківка "Акурт" постійно реклмамує житло лише в одному курортному турецькому місті? Чому з обліківки пишуть то від чоловічого імені, то від жіночого?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:13

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Чому з обліківки пишуть то від чоловічого імені, то від жіночого?
Зображення
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:27

  Мизантрóп написав:
  ol_zy написав:
  akurt написав:Законы аkurt’a функционирования Зарубежного Рынка Жилой Недвижимости

Это скорее законы для аkurt’a, для остальных - это явно не законы, а исключительно ваши хотелки...

старичок трибекиной славы хочет

Трибека як уїхала на карантин в село так і пропала з радарів!
До речі, акурт сидуть уже скільки безвилазно в Туреччині?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 833834835836
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