Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Питання правильне, неймовірно цікаве і не має відповіді. Пара моїх приятелів - маючи дуже непоганий бізнес - вибрали ще один вектор - ресторанний бізнес. І враження в мене - що НЕВЧАСНО. Ідея поїти гостей винами з Австралії або Нової Зеландії та закусювати стейками із зістареної яловичнини цікава, але... Другий вклався - саме в ці дні - в свою власну ділянку - свого часу накупився 14 соток по 4 500 доларів за сотку - намагася продати - більше 2 500 не дають (це Львів), то вирішив - просто щоби і земля, і гроші не пропадали даремно - побудувати новий будинок (два вже має, один був під оренду, але орандар виїхав ще в червні, а нових "нєт ніхто") - вчора сказав, що трохи помилився, розраховуючі на всі витрати в 100 000 доларів - вже перейщов 130 000 доларів, а ще купа вкладень: - площадка біля воріт - 64 кв метри треба ще 3 500 доларів. - паркан обійшовся в 500 000 гривень... Сказав, що "пролєтаріат всіх країн" може і гарний, але пролєтаріат Львова менше, ніж за 50 доларів на день ВЖЕ НЕ ХОЧЕ ПРАЦЮВАТИ. Моя думка: сидіти цей час в кеші - зеленому гидомирному - та думати, де та як пережити халепу... В найбільшу халепу зараз попадають форумчани, в яких діти навчаються у випускних класах школи - куди вони будуть вступати, в які такі університети, де немає ніяких навчань з грудня 2019 - знає один Бог.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 лис, 2020 11:32, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
intertv55555 написав:Чуйка подсказывает, что из Киева пора потихоньку сворачивать удочки. Вопрос-куда?
Бегите, спасайтесь.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости: 1) Все хотят в Киев. 2) Все, кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно её купят (хотя-бы для детей или под аренду).
Законы аkurt’a функционирования Зарубежного Рынка Жилой Недвижимости: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей и родителей).
P.S. Законы сформулированы 29 августа 2020 года. Впервые опубликованы в пятницу, 13 ноября 2020.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 лис, 2020 10:20, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Відповідь знайти дуже просто, прочитавши пару-тройку невдах по життю - голодних босих безнадійних та безробітних, що оселилися на цій гілці. Щодня дають корисні поради та напрямок векторів руху грошей. Яких у них не було, немає і ніколи не буде. А взагалі частіше читайте цю гілку - і точно будете багатим, але здоровим. Це краще, ніж бути бідним, але хворим.
так що, ліпше результат, чим по нерухомості Анталії? а як Тесла?
Для пенсіонерів, яким нічим платити комунальні й не користуються принципово субсидією, як варіант можна обміняти свою квартиру із радянської панельки на сучасну в новобудові в одному із турецьких міст-мільйонників на середземноморському узбережжі)) Ціна питання 20.5тис.€, а на різницю в ціні можна ще пару років шикувати. https://youtu.be/V1O-ntC08sY