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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 14 лис, 2020 00:32
ol_zy написав: akurt написав:Хи-хи
и ха-ха...
Давайте поиграем с вами в деловую игру.
Предположим, Вы не гадалка на жд вокзале Черновцов
- а я не злобный алчный риэлтор.
Что тогда?
Поскольку я не гадалка из Черновцов, то тогда вы злоБный и алчный риелтор? Все верно?
Верно.
Риелтор всё таки через е.
Надо учитывать написание слова в языке-источнике : realtor, а е после и потому, что в других словах после и пишется не э, а е. Пример: слова диета, диез, коэффициент, абитуриент, ингредиент, сиеста. После о и у пишется э, а после и — е. Опираясь на это правило, можно считать верным написание риелтор.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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Мизантрóп
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