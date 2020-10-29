RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 833834835836
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 00:32

  ol_zy написав:
  akurt написав:Хи-хи и ха-ха...
Давайте поиграем с вами в деловую игру.
Предположим, Вы не гадалка на жд вокзале Черновцов - а я не злобный алчный риэлтор.
Что тогда?

Поскольку я не гадалка из Черновцов, то тогда вы злоБный и алчный риелтор? Все верно?

Верно.
Риелтор всё таки через е.
Надо учитывать написание слова в языке-источнике : realtor, а е после и потому, что в других словах после и пишется не э, а е. Пример: слова диета, диез, коэффициент, абитуриент, ингредиент, сиеста. После о и у пишется э, а после и — е. Опираясь на это правило, можно считать верным написание риелтор.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4735
З нами з: 03.12.14
Подякував: 690 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 01:56

  Мизантрóп написав:
  ol_zy написав:
  akurt написав:Хи-хи и ха-ха...
Давайте поиграем с вами в деловую игру.
Предположим, Вы не гадалка на жд вокзале Черновцов - а я не злобный алчный риэлтор.
Что тогда?

Поскольку я не гадалка из Черновцов, то тогда вы злоБный и алчный риелтор? Все верно?

Верно.
Риелтор всё таки через е.
Надо учитывать написание слова в языке-источнике : realtor, а е после и потому, что в других словах после и пишется не э, а е. Пример: слова диета, диез, коэффициент, абитуриент, ингредиент, сиеста. После о и у пишется э, а после и — е. Опираясь на это правило, можно считать верным написание риелтор.

Однако самым авторитетным источником в вопросах грамматики русского языка следует считать «Русский орфографический словарь», выпущенный институтом русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук. Словарь является нормативным справочником, с возможной полнотой фиксирующим лексику русского языка и регламентирующим ее правописание.

Исходя из действующих правил и отражая современную практику письма, «Русский орфографический словарь» дает рекомендации по единообразному, унифицированному написанию новых слов. Для слов, не вполне устоявшихся в написании, такие рекомендации опираются на орфографический прецедент. Слово «риелтор» предлагается писать с буквой «е» в первой половине слова, по образцу слов типа «пациент», «диета», «абитуриент» (везде после буквы «и» пишется «е») написание гласной в финальной части слова определяется написанием в языке-источнике: realtor.

Таким образом, самое правильное написание – это именно «риелтор».
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6423
З нами з: 20.01.15
Подякував: 397 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 833834835836
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 578, 579, 580
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
5798 668189
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лис, 2020 19:40
jump
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 123, 124, 125
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1244 158617
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 23:22
Львівський БатяР
Нерухомість в Ближніх Єпенях великого міста 1, 2
Frant » Сер 28 жов, 2020 10:21
10 1152
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 01:11
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17523)
13.11.2020 23:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.