Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Хи-хи и ха-ха... Давайте поиграем с вами в деловую игру. Предположим, Вы не гадалка на жд вокзале Черновцов - а я не злобный алчный риэлтор. Что тогда?
Поскольку я не гадалка из Черновцов, то тогда вы злоБный и алчный риелтор? Все верно?
Верно. Риелтор всё таки через е. Надо учитывать написание слова в языке-источнике : realtor, а е после и потому, что в других словах после и пишется не э, а е. Пример: слова диета, диез, коэффициент, абитуриент, ингредиент, сиеста. После о и у пишется э, а после и — е. Опираясь на это правило, можно считать верным написание риелтор.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
akurt написав:Хи-хи и ха-ха... Давайте поиграем с вами в деловую игру. Предположим, Вы не гадалка на жд вокзале Черновцов - а я не злобный алчный риэлтор. Что тогда?
Поскольку я не гадалка из Черновцов, то тогда вы злоБный и алчный риелтор? Все верно?
Верно. Риелтор всё таки через е. Надо учитывать написание слова в языке-источнике : realtor, а е после и потому, что в других словах после и пишется не э, а е. Пример: слова диета, диез, коэффициент, абитуриент, ингредиент, сиеста. После о и у пишется э, а после и — е. Опираясь на это правило, можно считать верным написание риелтор.
Однако самым авторитетным источником в вопросах грамматики русского языка следует считать «Русский орфографический словарь», выпущенный институтом русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук. Словарь является нормативным справочником, с возможной полнотой фиксирующим лексику русского языка и регламентирующим ее правописание.
Исходя из действующих правил и отражая современную практику письма, «Русский орфографический словарь» дает рекомендации по единообразному, унифицированному написанию новых слов. Для слов, не вполне устоявшихся в написании, такие рекомендации опираются на орфографический прецедент. Слово «риелтор» предлагается писать с буквой «е» в первой половине слова, по образцу слов типа «пациент», «диета», «абитуриент» (везде после буквы «и» пишется «е») написание гласной в финальной части слова определяется написанием в языке-источнике: realtor.
Таким образом, самое правильное написание – это именно «риелтор».
Ну вот, а кое-кто не верил, что наша ветка самая интеллектуальная на форуме: очередной раз занимаемся языкознанием. Слово "риелтор" заимствованно из английского языка. Английское realtor значит «специалист по недвижимости», от realty — недвижимость. Вышло так, что возможность вариативной трансляции из английского в русский «подарила» нам целых четыре возможных варианта написания этого слова: риелтор, риелтер, риэлтор, риэлтер— не говоря уже о редких, но существующих вариантах типа риэлтр, которым наша языковая система все-таки сопротивляется из-за своих исторически сложившихся особенностей.
Парни! Классно! Растем! Совершенствуемся! Странно, вот пан флайман постоянно вместо "Туреччина" пишет "Турція" - тут парни слабаки, не могут написать реферат по языкознанию...
Парни! Классно! Растем! Совершенствуемся! Третий год рассматривают в лупу akurt'a - пытаются найти в нем признаки риелтора! Обалдеть! Парни! Вперед! Старайтесь дальше! Такие знания, умения и опыт - да на развитие своей семьи, своих детей и своего бизнеса - цены бы не было!
P.S. Прикольно: автозамена на форуме предлагает заменить слово "риЕлтора" на "риЭлтора" (подчеркнуто красным). Смотрим:
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.