Додано: Суб 14 лис, 2020 08:05

akurt написав: - дві квартири-двушки площею по 60 кв.м. ("1+1") (що важливо - розташовані на приємних - другий та третій - поверхах.

Ціни не знаю. На старті продажів квартири "1+1" були по 60 000 ойро.

Кожен може подзвонити та дізнатися - відповідають на російській мові - то офіс продажу квартир - телефони є зверху сторінки.

Код Туреччини +90. Тобто треба набрати на свому мобільному - дзвінки в Туреччину безкоштовні - +90533.....

мне интересна динамика, но звонить не буду, так как не привык трепаться, если нет дела. предполагаю, что все так же 60 000.

зы. комплекс выглядит ооочень достойно, жду фото новоселия чейнжа мне интересна динамика, но звонить не буду, так как не привык трепаться, если нет дела. предполагаю, что все так же 60 000.зы. комплекс выглядит ооочень достойно, жду фото новоселия чейнжа

