Додано: Суб 14 лис, 2020 08:29

San написав: зы. комплекс выглядит ооочень достойно, жду фото новоселия чейнжа зы. комплекс выглядит ооочень достойно, жду фото новоселия чейнжа

ну очень активно работают

Более чем достойно, хоть и не без недостатков у части квартир.Я думаю, они сдадут его раньше, чем намечалось -- корпус "А" - там где квартиры "1+1" - готов полностью - висят и кондиционеры, и стеклопакеты давно вставлены и вообще - зрительно готов.По моим сведениям минимум трое наших с форума вложились. ОЧЕНЬ УМНО.Особенно в сентябре прошлого года - на старте продаж. Были невероятно приятные условия (в точности не уверен, знаю чисто из любопытства):- первый взнос 50%;- беспроцентная рассрочка до лета 2021, причем оплата любыми частями и в любые сроки.- при оплате 60% оформляют Право собственности на квартиру (ТАПУ), что приятно психологически и позволяет оформить ВНЖ.- точно не уверен, но при оплате наличными как будто была возможность обсудить дополнительную скидку.Идут отделочные работы снаружи в трех "наружных" корпусах (на фото ниже - "3")Сейчас строят заборы вокруг комплекса, завозят грунт для обустройства прилегающей территории.Еще важный момент: из части окон видна гигантская автомобильная развязка "микорорайон-Кемер-море" так там все пространство между путепроводами превратили просто в Дендрарий - такие насаждения, такой ландшафтный дизайн, что когда едешь - то смотришь не на дорогу, а по сторонам.На виде сверху:1 - вид на поле мини-футбола (работает круглый год) и на общедоступный сад с гранатовыми деревьями. Сейчас среди них один "товарищ" выставил улики - я побоялся заходить и нарвать за бесплатно гранаты. Кроме того из этих корпусов изумительный вид на горы.2 - просто шик - окна смотрят на горы и огромный очень ухоженный приватный сад с деревьями апельсинов и лимонов. Просто сказка.3 - по первоначальному плану эти корпуса смотрелись самыми неудачными. На практике - очень неплохо: перед окнами простор, окна внутренних комнат выходят на плавательный бассейн.