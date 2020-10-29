Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Хи-хи и ха-ха... Давайте поиграем с вами в деловую игру. Предположим, Вы не гадалка на жд вокзале Черновцов - а я не злобный алчный риэлтор. Что тогда?
Поскольку я не гадалка из Черновцов, то тогда вы злоБный и алчный риелтор? Все верно?
Верно. Риелтор всё таки через е. Надо учитывать написание слова в языке-источнике : realtor, а е после и потому, что в других словах после и пишется не э, а е. Пример: слова диета, диез, коэффициент, абитуриент, ингредиент, сиеста. После о и у пишется э, а после и — е. Опираясь на это правило, можно считать верным написание риелтор.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
akurt написав:Хи-хи и ха-ха... Давайте поиграем с вами в деловую игру. Предположим, Вы не гадалка на жд вокзале Черновцов - а я не злобный алчный риэлтор. Что тогда?
Поскольку я не гадалка из Черновцов, то тогда вы злоБный и алчный риелтор? Все верно?
Верно. Риелтор всё таки через е. Надо учитывать написание слова в языке-источнике : realtor, а е после и потому, что в других словах после и пишется не э, а е. Пример: слова диета, диез, коэффициент, абитуриент, ингредиент, сиеста. После о и у пишется э, а после и — е. Опираясь на это правило, можно считать верным написание риелтор.
Однако самым авторитетным источником в вопросах грамматики русского языка следует считать «Русский орфографический словарь», выпущенный институтом русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук. Словарь является нормативным справочником, с возможной полнотой фиксирующим лексику русского языка и регламентирующим ее правописание.
Исходя из действующих правил и отражая современную практику письма, «Русский орфографический словарь» дает рекомендации по единообразному, унифицированному написанию новых слов. Для слов, не вполне устоявшихся в написании, такие рекомендации опираются на орфографический прецедент. Слово «риелтор» предлагается писать с буквой «е» в первой половине слова, по образцу слов типа «пациент», «диета», «абитуриент» (везде после буквы «и» пишется «е») написание гласной в финальной части слова определяется написанием в языке-источнике: realtor.
Таким образом, самое правильное написание – это именно «риелтор».
Ну вот, а кое-кто не верил, что наша ветка самая интеллектуальная на форуме: очередной раз занимаемся языкознанием. Слово "риелтор" заимствованно из английского языка. Английское realtor значит «специалист по недвижимости», от realty — недвижимость. Вышло так, что возможность вариативной трансляции из английского в русский «подарила» нам целых четыре возможных варианта написания этого слова: риелтор, риелтер, риэлтор, риэлтер— не говоря уже о редких, но существующих вариантах типа риэлтр, которым наша языковая система все-таки сопротивляется из-за своих исторически сложившихся особенностей.
Парни! Классно! Растем! Совершенствуемся! Странно, вот пан флайман постоянно вместо "Туреччина" пишет "Турція" - тут парни слабаки, не могут написать реферат по языкознанию...
Парни! Классно! Растем! Совершенствуемся! Третий год рассматривают в лупу akurt'a - пытаются найти в нем признаки риелтора! Обалдеть! Парни! Вперед! Старайтесь дальше! Такие знания, умения и опыт - да на развитие своей семьи, своих детей и своего бизнеса - цены бы не было!
P.S. Прикольно: автозамена на форуме предлагает заменить слово "риЕлтора" на "риЭлтора" (подчеркнуто красным). Смотрим:
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Поки красавці-легені з"ясовують, як вірно писати на мові чужинців "ріЄлтор" чи "ріЄлтор", займемося нерухомістю. Головна відмінність рієлтора від звичайної людини полягає в тому, що людина-рієлтор ТОРГУЄ інформацією.
За цю інформацію вона хоче отримати гроші, навішуючи кліенту на вуха всілякі дурниці типу того, що він перевірить "чистоту" об"єкта, який намагається втюхати клієнту. Звісно, нічого не перевіряє та ні за що не відповідає. Тому: продаю БЕЗКОШТОВНО інформацію - може, комусь знадобиться. Перевірив особисто: об"єкт вартий уваги! Станом на вчора в чудовому житловому комлексі, який складається з 12 блоків (по 2 квартири на поверсі) на продаж були виставлені 3 (три) резервні квартири: - одна дворівнева "3+1" великої площі. - дві квартири-двушки площею по 60 кв.м. ("1+1") (що важливо - розташовані на приємних - другий та третій - поверхах. Ціни не знаю. На старті продажів квартири "1+1" були по 60 000 ойро. Кожен може подзвонити та дізнатися - відповідають на російській мові - то офіс продажу квартир - телефони є зверху сторінки. Код Туреччини +90. Тобто треба набрати на свому мобільному - дзвінки в Туреччину безкоштовні - +90533..... http://www.casagrandeantalya.com/en/
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 лис, 2020 10:10, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt написав:- дві квартири-двушки площею по 60 кв.м. ("1+1") (що важливо - розташовані на приємних - другий та третій - поверхах. Ціни не знаю. На старті продажів квартири "1+1" були по 60 000 ойро. Кожен може подзвонити та дізнатися - відповідають на російській мові - то офіс продажу квартир - телефони є зверху сторінки. Код Туреччини +90. Тобто треба набрати на свому мобільному - дзвінки в Туреччину безкоштовні - +90533..... http://www.casagrandeantalya.com/en/
мне интересна динамика, но звонить не буду, так как не привык трепаться, если нет дела. предполагаю, что все так же 60 000. зы. комплекс выглядит ооочень достойно, жду фото новоселия чейнжа
Востаннє редагувалось San в Суб 14 лис, 2020 08:09, всього редагувалось 1 раз.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne) now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
stryzhko написав:Для пенсіонерів, яким нічим платити комунальні й не користуються принципово субсидією, як варіант можна обміняти свою квартиру із радянської панельки на сучасну в новобудові в одному із турецьких міст-мільйонників на середземноморському узбережжі)) Ціна питання 20.5тис.€, а на різницю в ціні можна ще пару років шикувати. https://youtu.be/V1O-ntC08sY
Слушна пропозиція та думка. Я вперше саме цей "ХІД КОНЕМ" почув вперше в Польщі. Там було так: - мій товариш-компаньон по фірмі в Польщі (фірма працювала років 5 чи 6) розказував мені саме про те, що було вище: НЕМАЄ НІЯКИХ СУБСИДІЙ в Польщі, і - якщо людина заборгувала за електрику, газ чи воду - безумовне відключення. - я питав (ще в голові було "совєтське" мислення) - як же так - людина не може оплатити послуги - то відключати? - ВІДКЛЮЧАТИ! Сказав поляк на польскій мові. - Йой-йой! А якже жити? - Все просто, - сказав Мірек на польський мові (я володію польською на "розмовному" рівні) - і продовжував: якщо ти живеш один або не один в трикімнатній квартирі - зміни на двокімнатну та живи. Живеш у двокімнатній - зміни на однокімнатну та живи. Тут є соціальне благо: ти звільниш краще місце для життя іншій людині, яка зможе те утримувати! Наші люди цього не розуміють та продовжують жити в тому, що не в змозі утримувати. При цьому скиглять, ЩО ЇМ ПОГАНО ТА ВАЖКО ЖИТИ. Скиглячі, НІЧОГО не хочуть робити, та ніяк не хочуть рухатися.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
San написав:зы. комплекс выглядит ооочень достойно, жду фото новоселия чейнжа
Более чем достойно, хоть и не без недостатков у части квартир. Я думаю, они сдадут его раньше, чем намечалось - ну очень активно работают - корпус "А" - там где квартиры "1+1" - готов полностью - висят и кондиционеры, и стеклопакеты давно вставлены и вообще - зрительно готов. По моим сведениям минимум трое наших с форума вложились. ОЧЕНЬ УМНО. Особенно в сентябре прошлого года - на старте продаж. Были невероятно приятные условия (в точности не уверен, знаю чисто из любопытства): - первый взнос 50%; - беспроцентная рассрочка до лета 2021, причем оплата любыми частями и в любые сроки. - при оплате 60% оформляют Право собственности на квартиру (ТАПУ), что приятно психологически и позволяет оформить ВНЖ. - точно не уверен, но при оплате наличными как будто была возможность обсудить дополнительную скидку. Идут отделочные работы снаружи в трех "наружных" корпусах (на фото ниже - "3") Сейчас строят заборы вокруг комплекса, завозят грунт для обустройства прилегающей территории. Еще важный момент: из части окон видна гигантская автомобильная развязка "микорорайон-Кемер-море" так там все пространство между путепроводами превратили просто в Дендрарий - такие насаждения, такой ландшафтный дизайн, что когда едешь - то смотришь не на дорогу, а по сторонам. На виде сверху: 1 - вид на поле мини-футбола (работает круглый год) и на общедоступный сад с гранатовыми деревьями. Сейчас среди них один "товарищ" выставил улики - я побоялся заходить и нарвать за бесплатно гранаты. Кроме того из этих корпусов изумительный вид на горы. 2 - просто шик - окна смотрят на горы и огромный очень ухоженный приватный сад с деревьями апельсинов и лимонов. Просто сказка. 3 - по первоначальному плану эти корпуса смотрелись самыми неудачными. На практике - очень неплохо: перед окнами простор, окна внутренних комнат выходят на плавательный бассейн.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАШЕЙ НОВОЙ КВАРТИРЫ (по итогам вчерашнего посещения в качестве советчика с друзьями мебельных магазинов)
Квартиры в Турции продаются готовые "под ключ" - вселяйся и живи. Все квартиры сделаны Застройщиком не просто так, а по дизайн-проектам. Полностью готовые санузлы. Как правило, здесь нет ванн, а ставят душевые кабины. ВСЕГДА будет такая мебель: полностью оборудованная кухня - как правило - с бытовой техникой от Siemens. Мебель в прихожей. Иногда - согласно дизайн-проекту - может быть мебель в комнате-гардеробе мастер-спальни или в главной комнате (декоративные перегородки). Нужно докупить из техники: холодильник (цены такие, как в Украине), посудомойку и стиральную машину (цены ниже, чем в Украине). Из мебели: мебель для спальни и мебель в главную комнату. Вчера посетили с приятелями и выбирали мебель для спальни. Я рекомендовал кровать - база+задняя часть и очень крутой матрац от проверенной лично очень солидной фирмы BAMBI. Мне вот это очень понравилось... https://www.bambi.com.tr/yatak/set Ориентир цены комплекта - 6000 лир или 6000/7,8=770 $. Товарищи выбрали несколько другой набор... Хозяин-барин... Обращаю внимание: матрацы двухсторонние (лето-зима) и очень высокие - не 20 см, а 30.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.