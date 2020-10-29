RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 834835836837
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 09:52

Пане Франте, я так розумію, що у Вас немає грошей на матрац - помітно весь час нервуєтеся та хвилюєтеся.
З непоганих рекомендую - якщо орендарі вчасно сплатять за оренду двух 1-к хрущиків - подивитися тут:
https://t-sna.com/uk/catalog/matrats
Підказка: якщо купувати матрац у день свого "Дня народження" - дають знижку в 10%. З урахуванням знижки можете взяти собі ортопедичний матрац Provence SHAMONI (190х160 см) та нарешті почати жити по-людськи.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 лис, 2020 10:16, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5027
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1870 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 10:24

Мизантроп начал нервничать.
Это потому, что никак не может продать свою старую-престарую двушку-панельку.
В этом деле главное - правильная цена.
Смотри, я тебя научу:
- двор загаженный и убитый - не готовились газоны и территория с 1986 года. Это минус.
- дверь подъезда обклеена объявлениями по периметру на 0,75 метра - объявления на ветру и от дождя превратились в мусор на стене - это минус.
- подъезд окрашен масляной зеленой краской - и исписан, и исцарапан - это минус.
- кнопки лифта сожжены спичками и зажигалками - это минус.
- дверь входная замазана и от дверной ручки на расстоянии в 8-10 см сплошное жировое грязное пятно - это минус.
- ободранные обои уже в коридоре - это минус. Хоть бы подклеил...
- вид из окна на железную дорогу - это минус.
- 10 минут ехать до Мариинского парка - это плюс.
Устрани проблемы выше - может и продашь, и наконец-то переедешь в село в Кагарлыцком районе Киевской области: рыбалка на верховодок и глистявок, грибы в лесу... Лепота...
Хоть начнешь жить по-людски...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5027
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1870 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 10:29

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt написав:Наші люди цього не розуміють та продовжують жити в тому, що не в змозі утримувати.
При цьому скиглять, ЩО ЇМ ПОГАНО ТА ВАЖКО ЖИТИ.
Скиглячі, НІЧОГО не хочуть робити, та ніяк не хочуть рухатися.

100%. Навіть знань з математики не мають, щоб порахувати, що спокійно можна для початку хоча б здати свою квартиру в Україні й орендувати в країні без субсидій і суворої зими(оренда у відео 1100лір) і на різницю в цінах + 142$ пенсії радіти старістю, а не бубніти на форумах.
stryzhko
 
Повідомлень: 1423
З нами з: 04.10.16
Подякував: 342 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 10:36

  San написав:
  akurt написав:- дві квартири-двушки площею по 60 кв.м. ("1+1") (що важливо - розташовані на приємних - другий та третій - поверхах.
Ціни не знаю. На старті продажів квартири "1+1" були по 60 000 ойро.
Кожен може подзвонити та дізнатися - відповідають на російській мові - то офіс продажу квартир - телефони є зверху сторінки.
Код Туреччини +90. Тобто треба набрати на свому мобільному - дзвінки в Туреччину безкоштовні - +90533.....
http://www.casagrandeantalya.com/en/

мне интересна динамика, но звонить не буду, так как не привык трепаться, если нет дела. предполагаю, что все так же 60 000.
зы. комплекс выглядит ооочень достойно, жду фото новоселия чейнжа

В нашем проекте Casa Grande осталась 1 квартира 1+1 на 3 этаже, 60 кв м. Стоимость 76.000 евро с рассрочкой на 2 года
Vint
 
Повідомлень: 1324
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 10:46

Промежуточный итог: злобный алчный риЕлтор akurt про этот комплекс рассказал на этой ветке еще летом или осенью года 2019. Дал наводку и координаты.
И назвал цифру в 60 000 евро (по прайс-листу).
Но на ветке прочно поселились хВахівці-специалисты, которые с сентября 2018 - ежедневно и ежечасно - иногда с интервалом в 3 минуты дезинформируют и дезинформируют форумчан.
И потому другой НОРМАЛЬНЫЙ форумчанин может купить то же самое уже за 76 000 евро.
20% годовых по валюте - благодарите красавцев, что загадили эту ветку и гадят и гадят сегодня с самого утра субботы.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5027
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1870 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 834835836837
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, BIGor, ol_zy і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 578, 579, 580
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
5798 668335
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лис, 2020 19:40
jump
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 123, 124, 125
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1244 158673
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 23:22
Львівський БатяР
Нерухомість в Ближніх Єпенях великого міста 1, 2
Frant » Сер 28 жов, 2020 10:21
10 1155
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 01:11
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.