Додано: Суб 14 лис, 2020 10:24

Мизантроп начал нервничать.

Это потому, что никак не может продать свою старую-престарую двушку-панельку.

В этом деле главное - правильная цена.

Смотри, я тебя научу:

- двор загаженный и убитый - не готовились газоны и территория с 1986 года. Это минус.

- дверь подъезда обклеена объявлениями по периметру на 0,75 метра - объявления на ветру и от дождя превратились в мусор на стене - это минус.

- подъезд окрашен масляной зеленой краской - и исписан, и исцарапан - это минус.

- кнопки лифта сожжены спичками и зажигалками - это минус.

- дверь входная замазана и от дверной ручки на расстоянии в 8-10 см сплошное жировое грязное пятно - это минус.

- ободранные обои уже в коридоре - это минус. Хоть бы подклеил...

- вид из окна на железную дорогу - это минус.

- 10 минут ехать до Мариинского парка - это плюс.

Устрани проблемы выше - может и продашь, и наконец-то переедешь в село в Кагарлыцком районе Киевской области: рыбалка на верховодок и глистявок, грибы в лесу... Лепота...

Хоть начнешь жить по-людски...

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.