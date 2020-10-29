Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Пане Франте, я так розумію, що у Вас немає грошей на матрац - помітно весь час нервуєтеся та хвилюєтеся. З непоганих рекомендую - якщо орендарі вчасно сплатять за оренду двух 1-к хрущиків - подивитися тут: https://t-sna.com/uk/catalog/matrats Підказка: якщо купувати матрац у день свого "Дня народження" - дають знижку в 10%. З урахуванням знижки можете взяти собі ортопедичний матрац Provence SHAMONI (190х160 см) та нарешті почати жити по-людськи.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 лис, 2020 10:16, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Мизантроп начал нервничать. Это потому, что никак не может продать свою старую-престарую двушку-панельку. В этом деле главное - правильная цена. Смотри, я тебя научу: - двор загаженный и убитый - не готовились газоны и территория с 1986 года. Это минус. - дверь подъезда обклеена объявлениями по периметру на 0,75 метра - объявления на ветру и от дождя превратились в мусор на стене - это минус. - подъезд окрашен масляной зеленой краской - и исписан, и исцарапан - это минус. - кнопки лифта сожжены спичками и зажигалками - это минус. - дверь входная замазана и от дверной ручки на расстоянии в 8-10 см сплошное жировое грязное пятно - это минус. - ободранные обои уже в коридоре - это минус. Хоть бы подклеил... - вид из окна на железную дорогу - это минус. - 10 минут ехать до Мариинского парка - это плюс. Устрани проблемы выше - может и продашь, и наконец-то переедешь в село в Кагарлыцком районе Киевской области: рыбалка на верховодок и глистявок, грибы в лесу... Лепота... Хоть начнешь жить по-людски...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt написав:Наші люди цього не розуміють та продовжують жити в тому, що не в змозі утримувати. При цьому скиглять, ЩО ЇМ ПОГАНО ТА ВАЖКО ЖИТИ. Скиглячі, НІЧОГО не хочуть робити, та ніяк не хочуть рухатися.
100%. Навіть знань з математики не мають, щоб порахувати, що спокійно можна для початку хоча б здати свою квартиру в Україні й орендувати в країні без субсидій і суворої зими(оренда у відео 1100лір) і на різницю в цінах + 142$ пенсії радіти старістю, а не бубніти на форумах.
akurt написав:- дві квартири-двушки площею по 60 кв.м. ("1+1") (що важливо - розташовані на приємних - другий та третій - поверхах. Ціни не знаю. На старті продажів квартири "1+1" були по 60 000 ойро. Кожен може подзвонити та дізнатися - відповідають на російській мові - то офіс продажу квартир - телефони є зверху сторінки. Код Туреччини +90. Тобто треба набрати на свому мобільному - дзвінки в Туреччину безкоштовні - +90533..... http://www.casagrandeantalya.com/en/
мне интересна динамика, но звонить не буду, так как не привык трепаться, если нет дела. предполагаю, что все так же 60 000. зы. комплекс выглядит ооочень достойно, жду фото новоселия чейнжа
В нашем проекте Casa Grande осталась 1 квартира 1+1 на 3 этаже, 60 кв м. Стоимость 76.000 евро с рассрочкой на 2 года
Промежуточный итог: злобный алчный риЕлтор akurt про этот комплекс рассказал на этой ветке еще летом или осенью года 2019. Дал наводку и координаты. И назвал цифру в 60 000 евро (по прайс-листу). Но на ветке прочно поселились хВахівці-специалисты, которые с сентября 2018 - ежедневно и ежечасно - иногда с интервалом в 3 минуты дезинформируют и дезинформируют форумчан. И потому другой НОРМАЛЬНЫЙ форумчанин может купить то же самое уже за 76 000 евро. 20% годовых по валюте - благодарите красавцев, что загадили эту ветку и гадят и гадят сегодня с самого утра субботы.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.