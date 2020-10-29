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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 834835836837
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 09:52

Видалено автором.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 лис, 2020 11:12, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 10:24

15 ноября - воскресенье, но именно 15 ноября Институт статистики Турецкой республики обещал выложить пресс-релиз по статистике продаж квартир иностранцам.
Как только появится - выложу.
В Анталии +24, солнечно, но в 17-00 обещают дождик.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 лис, 2020 11:16, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 10:29

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt написав:Наші люди цього не розуміють та продовжують жити в тому, що не в змозі утримувати.
При цьому скиглять, ЩО ЇМ ПОГАНО ТА ВАЖКО ЖИТИ.
Скиглячі, НІЧОГО не хочуть робити, та ніяк не хочуть рухатися.

100%. Навіть знань з математики не мають, щоб порахувати, що спокійно можна для початку хоча б здати свою квартиру в Україні й орендувати в країні без субсидій і суворої зими(оренда у відео 1100лір) і на різницю в цінах + 142$ пенсії радіти старості, а не бубніти на форумах.
Востаннє редагувалось stryzhko в Суб 14 лис, 2020 10:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 10:36

  San написав:
  akurt написав:- дві квартири-двушки площею по 60 кв.м. ("1+1") (що важливо - розташовані на приємних - другий та третій - поверхах.
Ціни не знаю. На старті продажів квартири "1+1" були по 60 000 ойро.
Кожен може подзвонити та дізнатися - відповідають на російській мові - то офіс продажу квартир - телефони є зверху сторінки.
Код Туреччини +90. Тобто треба набрати на свому мобільному - дзвінки в Туреччину безкоштовні - +90533.....
http://www.casagrandeantalya.com/en/

мне интересна динамика, но звонить не буду, так как не привык трепаться, если нет дела. предполагаю, что все так же 60 000.
зы. комплекс выглядит ооочень достойно, жду фото новоселия чейнжа

В нашем проекте Casa Grande осталась 1 квартира 1+1 на 3 этаже, 60 кв м. Стоимость 76.000 евро с рассрочкой на 2 года
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 10:46

Промежуточный итог: злобный алчный риЕлтор akurt про этот комплекс рассказал на этой ветке еще летом или осенью года 2019. Дал наводку и координаты.
И назвал цифру в 60 000 евро (по прайс-листу).
Но на ветке прочно поселились хВахівці-специалисты, которые с сентября 2018 - ежедневно и ежечасно - иногда с интервалом в 3 минуты дезинформируют и дезинформируют форумчан.
И потому другой НОРМАЛЬНЫЙ форумчанин может купить то же самое уже за 76 000 евро.
20% годовых по валюте - благодарите красавцев, что засыпали флудом эту ветку...

Мое мнение: если эти двушки расположены НЕ по бокам корпуса "А" с окнами во двор, а во двор/неводвор, но центральной части здания - то тоже можно брать.
Даже за 76 000 евро. Комплекс зданий реально крутой и от реально крутого и порядочного застройщика. И в квартирах там все сделано круто и дорого. И место реально шикарное.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 лис, 2020 11:11, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 10:53

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Головна відмінність рієлтора від звичайної людини полягає в тому, що людина-рієлтор ТОРГУЄ інформацією.

За цю інформацію вона хоче отримати гроші, навішуючи кліенту на вуха всілякі дурниці типу того, що він перевірить "чистоту" об"єкта, який намагається втюхати клієнту.

Слово «риелтор» (англ. realtor) — неустоявшееся заимствование из американского варианта английского языка. Так называют сотрудника, агента, предпринимателя, занимающегося операциями по продаже и покупке недвижимости.

Вы путаете - хорошие риелторы ходят на объекты, все проверяют делают сами фото и клиентам продают не информацию, а именно выступают посредниками и получают процент от продавца!, а не от покупателя.
А то что описываете вы - это рвачи и спекулянты а не профессиональные риелторы.
З.ы. Для справки подчеркивает ошибки не форум, а либо браузер либо плагин, который вы установили. Хром у меня не подчеркивает ни риелтор ни риэлтор. А вот тут нашел ошибки:
навішуючи кліенту на вуха всілякі дурниці типу того, що він перевірить

и предлагает так:
навішуючи клієнту на вуха всякі дурниці типу того, що він перевіряє
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:03

  ol_zy написав:Вы путаете - хорошие риелторы ходят на объекты, все проверяют делают сами фото и клиентам продают не информацию, а именно выступают посредниками и получают процент от продавца!, а не от покупателя.


Такие обширные знания у ol_zy про работу риелтора, что жители Черновцов должны обращаться только к нему.

Выше ol_zy, спутав эту ветку с веткой по языкознанию, сделал обзор моих ошибок.
В ответку:
  ol_zy написав:так то законы, а у вас какие-то хотелки. Причем хотелки как у риэлтора у которого проблема с продажами, хоть вы и не он.


Тут я нашел такие ошибки:
- предложение должно начинаться с заглавной буквы: "Так..."
- после "то" следует поставить тире.
- слово "хотелки" следует взять в кавычки (относится к разряду "разговорных" слов).
- во втором предложении после "Причем" следует поставить запятую, так как это - уточнение.
- слово "риэлтор" пишется не так.
- после слова "риЭлтора", которые пишется не так, следует поставить запятую.
- при личном обращении слово "вы" следует писать иначе: "Вы".

ol_zy! Что с Вами произошло - ударились в языкознание, ошибаетесь в топик-стартере ветки... Вы же были нормальным парнем?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt написав: Что с Вами произошло - ударились в языкознание, ошибаетесь в топик-стартере ветки... Вы же были нормальным парнем?

Мабуть осіння депресія)). В Чернівцях холодно: +5, з понеділка мокрий сніг. На Анталійському узбережжі +22, вода до +24, ціни в 2 рази менші, ніж в Кирилівко-Затоках влітку.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:23

  akurt написав:Видалено автором.

что ж так? :lol:
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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