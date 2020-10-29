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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 лис, 2020 09:52
Видалено автором.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 лис, 2020 11:12, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Суб 14 лис, 2020 10:24
15 ноября - воскресенье, но именно 15 ноября Институт статистики Турецкой республики обещал выложить пресс-релиз по статистике продаж квартир иностранцам.
Как только появится - выложу.
В Анталии +24, солнечно, но в 17-00 обещают дождик.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 лис, 2020 11:16, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Суб 14 лис, 2020 10:29
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
100%. Навіть знань з математики не мають, щоб порахувати, що спокійно можна для початку хоча б здати свою квартиру в Україні й орендувати в країні без субсидій і суворої зими(оренда у відео 1100лір) і на різницю в цінах + 142$ пенсії радіти старості, а не бубніти на форумах.
Востаннє редагувалось stryzhko в Суб 14 лис, 2020 10:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 лис, 2020 10:36
В нашем проекте Casa Grande осталась 1 квартира 1+1 на 3 этаже, 60 кв м. Стоимость 76.000 евро с рассрочкой на 2 года
Додано: Суб 14 лис, 2020 10:46
Промежуточный итог: злобный алчный риЕлтор akurt про этот комплекс рассказал на этой ветке еще летом или осенью года 2019. Дал наводку и координаты.
И назвал цифру в 60 000 евро (по прайс-листу).
Но на ветке прочно поселились хВахівці-специалисты, которые с сентября 2018 - ежедневно и ежечасно - иногда с интервалом в 3 минуты дезинформируют и дезинформируют форумчан.
И потому другой НОРМАЛЬНЫЙ форумчанин может купить то же самое уже за 76 000 евро.
20% годовых по валюте - благодарите красавцев, что засыпали флудом эту ветку...
Мое мнение: если эти двушки расположены НЕ по бокам корпуса "А" с окнами во двор, а во двор/неводвор, но центральной части здания - то тоже можно брать.
Даже за 76 000 евро. Комплекс зданий реально крутой и от реально крутого и порядочного застройщика. И в квартирах там все сделано круто и дорого. И место реально шикарное.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 лис, 2020 11:11, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Суб 14 лис, 2020 10:53
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Вы путаете - хорошие риелторы ходят на объекты, все проверяют делают сами фото и клиентам продают не информацию, а именно выступают посредниками и получают процент от продавца!, а не от покупателя.
А то что описываете вы - это рвачи и спекулянты а не профессиональные риелторы.
З.ы. Для справки подчеркивает ошибки не форум, а либо браузер либо плагин, который вы установили. Хром у меня не подчеркивает ни риелтор ни риэлтор. А вот тут нашел ошибки:
и предлагает так:
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Суб 14 лис, 2020 11:03
Такие обширные знания у ol_zy про работу риелтора, что жители Черновцов должны обращаться только к нему.
Выше ol_zy, спутав эту ветку с веткой по языкознанию, сделал обзор моих ошибок.
В ответку:
Тут я нашел такие ошибки:
- предложение должно начинаться с заглавной буквы: "Так..."
- после "то" следует поставить тире.
- слово "хотелки" следует взять в кавычки (относится к разряду "разговорных" слов).
- во втором предложении после "Причем" следует поставить запятую, так как это - уточнение.
- слово "риэлтор" пишется не так.
- после слова "риЭлтора", которые пишется не так, следует поставить запятую.
- при личном обращении слово "вы" следует писать иначе: "Вы".
ol_zy! Что с Вами произошло - ударились в языкознание, ошибаетесь в топик-стартере ветки... Вы же были нормальным парнем?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Суб 14 лис, 2020 11:18
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Мабуть осіння депресія)). В Чернівцях холодно: +5, з понеділка мокрий сніг. На Анталійському узбережжі +22, вода до +24, ціни в 2 рази менші, ніж в Кирилівко-Затоках влітку.
Додано: Суб 14 лис, 2020 11:23
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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