Додано: Суб 14 лис, 2020 10:46

Промежуточный итог: злобный алчный риЕлтор akurt про этот комплекс рассказал на этой ветке еще летом или осенью года 2019. Дал наводку и координаты.

И назвал цифру в 60 000 евро (по прайс-листу).

Но на ветке прочно поселились хВахівці-специалисты, которые с сентября 2018 - ежедневно и ежечасно - иногда с интервалом в 3 минуты дезинформируют и дезинформируют форумчан.

И потому другой НОРМАЛЬНЫЙ форумчанин может купить то же самое уже за 76 000 евро.

20% годовых по валюте - благодарите красавцев, что засыпали флудом эту ветку...



Мое мнение: если эти двушки расположены НЕ по бокам корпуса "А" с окнами во двор, а во двор/неводвор, но центральной части здания - то тоже можно брать.

Даже за 76 000 евро. Комплекс зданий реально крутой и от реально крутого и порядочного застройщика. И в квартирах там все сделано круто и дорого. И место реально шикарное.

Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 лис, 2020 11:11, всього редагувалось 2 разів.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.