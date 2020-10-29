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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 835836837838
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:10

  akurt написав:Ну вот, а кое-кто не верил, что наша ветка самая интеллектуальная на форуме: очередной раз занимаемся языкознанием.
Слово "риелтор" заимствованно из английского языка. Английское realtor значит «специалист по недвижимости», от realty — недвижимость.
Вышло так, что возможность вариативной трансляции из английского в русский «подарила» нам целых четыре возможных варианта написания этого слова: риелтор, риелтер, риэлтор, риэлтер — не говоря уже о редких, но существующих вариантах типа риэлтр, которым наша языковая система все-таки сопротивляется из-за своих исторически сложившихся особенностей.

Парни! Классно! Растем! Совершенствуемся!
Странно, вот пан флайман постоянно вместо "Туреччина" пишет "Турція" - тут парни слабаки, не могут написать реферат по языкознанию...

Парни! Классно! Растем! Совершенствуемся!
Третий год рассматривают в лупу akurt'a - пытаются найти в нем признаки риелтора!
Обалдеть!
Парни! Вперед! Старайтесь дальше!
Такие знания, умения и опыт - да на развитие своей семьи, своих детей и своего бизнеса - цены бы не было!

P.S. Прикольно: автозамена на форуме предлагает заменить слово "риЕлтора" на "риЭлтора" (подчеркнуто красным).
Смотрим:
Зображення

Не бреши за "Турція"
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:16

  stryzhko написав:
akurt написав:Наші люди цього не розуміють та продовжують жити в тому, що не в змозі утримувати.
При цьому скиглять, ЩО ЇМ ПОГАНО ТА ВАЖКО ЖИТИ.
Скиглячі, НІЧОГО не хочуть робити, та ніяк не хочуть рухатися.

100%. Навіть знань з математики не мають, щоб порахувати, що спокійно можна для початку хоча б здати свою квартиру в Україні й орендувати в країні без субсидій і суворої зими(оренда у відео 1100лір) і на різницю в цінах + 142$ пенсії радіти старості, а не бубніти на форумах.

З огляду на зміни клімату, в Україні зараз набагато ліпше чим в Туреччині. А літом в Анталії як на сковороді.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:32

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:З огляду на зміни клімату, в Україні зараз набагато ліпше чим в Туреччині.
в лесных зонах
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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