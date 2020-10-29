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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 835836837838
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:10

  akurt написав:Ну вот, а кое-кто не верил, что наша ветка самая интеллектуальная на форуме: очередной раз занимаемся языкознанием.
Слово "риелтор" заимствованно из английского языка. Английское realtor значит «специалист по недвижимости», от realty — недвижимость.
Вышло так, что возможность вариативной трансляции из английского в русский «подарила» нам целых четыре возможных варианта написания этого слова: риелтор, риелтер, риэлтор, риэлтер — не говоря уже о редких, но существующих вариантах типа риэлтр, которым наша языковая система все-таки сопротивляется из-за своих исторически сложившихся особенностей.

Парни! Классно! Растем! Совершенствуемся!
Странно, вот пан флайман постоянно вместо "Туреччина" пишет "Турція" - тут парни слабаки, не могут написать реферат по языкознанию...

Парни! Классно! Растем! Совершенствуемся!
Третий год рассматривают в лупу akurt'a - пытаются найти в нем признаки риелтора!
Обалдеть!
Парни! Вперед! Старайтесь дальше!
Такие знания, умения и опыт - да на развитие своей семьи, своих детей и своего бизнеса - цены бы не было!

P.S. Прикольно: автозамена на форуме предлагает заменить слово "риЕлтора" на "риЭлтора" (подчеркнуто красным).
Смотрим:
Зображення

Не бреши за "Турція"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:16

  stryzhko написав:
akurt написав:Наші люди цього не розуміють та продовжують жити в тому, що не в змозі утримувати.
При цьому скиглять, ЩО ЇМ ПОГАНО ТА ВАЖКО ЖИТИ.
Скиглячі, НІЧОГО не хочуть робити, та ніяк не хочуть рухатися.

100%. Навіть знань з математики не мають, щоб порахувати, що спокійно можна для початку хоча б здати свою квартиру в Україні й орендувати в країні без субсидій і суворої зими(оренда у відео 1100лір) і на різницю в цінах + 142$ пенсії радіти старості, а не бубніти на форумах.

З огляду на зміни клімату, в Україні зараз набагато ліпше чим в Туреччині. А літом в Анталії як на сковороді.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:32

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:З огляду на зміни клімату, в Україні зараз набагато ліпше чим в Туреччині.
в лесных зонах
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 14:33

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

flyman написав:
З огляду на зміни клімату, в Україні зараз набагато ліпше чим в Туреччині. А літом в Анталії як на сковороді.

Ага, бачу зараз при +9° багато охочих купатися і загорати у нас)), на відміну від півдня Туреччини
https://youtu.be/f95O-Rmcn44

А влітку так, там робити нічого і на 3 місяці вигідніше обміняти з доплатою квартиру на узбережжі на хатинку в Карпатах чи на березі Десни.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 14:38

  ol_zy написав:Вы же были нормальным парнем. Хорошим риелтором (хоть и не признаете этого), который проверяет объекты, рекомендует и получает за это благодарность, от тех кто воспользовался советом.


Сдаюсь. Признаюсь. Я никогда не был ФОПом, но слышал, что жизнь ФОПа не так сладка.
Итак: в прошлом месяце украинцы купили в Турции 72 квартиры.
Из них 70 продал я.
С каждой квартиры имею навар 6% (в Турции риЕлторы берут не 5%, а 6%).
Все это я делаю умышленно - вместе того, чтобы легко и просто зарабатывать деньги, нажимая кнопочки моего МакБука, в перерывах между сигареткой на балконе с видом на горы.
Уф! Аж гора с плеч! Теперь у ol_zy - впереди первая спокойная ночь...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 лис, 2020 15:13, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 14:47

  stryzhko написав:
flyman написав:
З огляду на зміни клімату, в Україні зараз набагато ліпше чим в Туреччині. А літом в Анталії як на сковороді.

Ага, бачу зараз при +9° багато охочих купатися і загорати у нас)), на відміну від півдня Туреччини
https://youtu.be/f95O-Rmcn44

А влітку так, там робити нічого і на 3 місяці вигідніше обміняти з доплатою квартиру на узбережжі на хатинку в Карпатах чи на березі Десни.


Щойно повернувся із катання на ровері вздовж Середземного моря: сонячно тепло, на пляжі людей - трохи менше, ніж в серпні, мабуть так, як в вересні. Всі купаються - вода в морі +25.
Були цікаві моменти: їду я на ровері по блакитного кольору дорожці - дорогу переходять голі - ну як голі - обкуталися по пояс білими рушниками.
Хлопець перейшов переді мною - а дівчина зрозуміла, що людина на ровері - та ще й на блакитній спеціальній дорожці - то людина на ровері - стоїть чекає - слідом ще хлопець і на чистій українській мові говорить: "Та переходь, що ти боїшся!"
Теж був по пояс у білому рушнику... Там через дорогу - готель. Гадаю, рушники з готелю...
Схема траси для роверів вздовж моря та вздовж гірьскої річки Богачай.
Три станції прокату роверів - можна брати на будь-якій та повертати на будь-якій.
Зображення
Ровер беру напрокат, мені так зручно: 1,5 ліри за годину, або десь 6 гривень за годину.

P.S. Все що написано вище - вигадка. Насправді я - як дурний - по маршруту, показаному червоною лінією, водив клієнтів по непотрібу та "втюхував" їм непотріб по шаленим цінам.
Сьогодні вдалося продати тільки 2 квартири. Ні, збрехав. Три. Точний звіт буде завтра.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 лис, 2020 15:09, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 15:00

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Все это я делаю умышленно - вместе того, чтобы легко и просто зарабатывать деньги, нажимая кнопочки моего МакБука, в перерывах между сигареткой на балконе с видом на море.
в бинокль с крыши
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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