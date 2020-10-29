Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Ну вот, а кое-кто не верил, что наша ветка самая интеллектуальная на форуме: очередной раз занимаемся языкознанием. Слово "риелтор" заимствованно из английского языка. Английское realtor значит «специалист по недвижимости», от realty — недвижимость. Вышло так, что возможность вариативной трансляции из английского в русский «подарила» нам целых четыре возможных варианта написания этого слова: риелтор, риелтер, риэлтор, риэлтер— не говоря уже о редких, но существующих вариантах типа риэлтр, которым наша языковая система все-таки сопротивляется из-за своих исторически сложившихся особенностей.
Парни! Классно! Растем! Совершенствуемся! Странно, вот пан флайман постоянно вместо "Туреччина" пишет "Турція" - тут парни слабаки, не могут написать реферат по языкознанию...
Парни! Классно! Растем! Совершенствуемся! Третий год рассматривают в лупу akurt'a - пытаются найти в нем признаки риелтора! Обалдеть! Парни! Вперед! Старайтесь дальше! Такие знания, умения и опыт - да на развитие своей семьи, своих детей и своего бизнеса - цены бы не было!
P.S. Прикольно: автозамена на форуме предлагает заменить слово "риЕлтора" на "риЭлтора" (подчеркнуто красным). Смотрим:
akurt написав:Наші люди цього не розуміють та продовжують жити в тому, що не в змозі утримувати. При цьому скиглять, ЩО ЇМ ПОГАНО ТА ВАЖКО ЖИТИ. Скиглячі, НІЧОГО не хочуть робити, та ніяк не хочуть рухатися.
100%. Навіть знань з математики не мають, щоб порахувати, що спокійно можна для початку хоча б здати свою квартиру в Україні й орендувати в країні без субсидій і суворої зими(оренда у відео 1100лір) і на різницю в цінах + 142$ пенсії радіти старості, а не бубніти на форумах.
З огляду на зміни клімату, в Україні зараз набагато ліпше чим в Туреччині. А літом в Анталії як на сковороді.
flyman написав:З огляду на зміни клімату, в Україні зараз набагато ліпше чим в Туреччині.
в лесных зонах
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
ol_zy написав:Вы же были нормальным парнем. Хорошим риелтором (хоть и не признаете этого), который проверяет объекты, рекомендует и получает за это благодарность, от тех кто воспользовался советом.
Сдаюсь. Признаюсь. Я никогда не был ФОПом, но слышал, что жизнь ФОПа не так сладка. Итак: в прошлом месяце украинцы купили в Турции 72 квартиры. Из них 70 продал я. С каждой квартиры имею навар 6% (в Турции риЕлторы берут не 5%, а 6%). Все это я делаю умышленно - вместе того, чтобы легко и просто зарабатывать деньги, нажимая кнопочки моего МакБука, в перерывах между сигареткой на балконе с видом на горы. Уф! Аж гора с плеч! Теперь у ol_zy - впереди первая спокойная ночь...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 лис, 2020 15:13, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
А влітку так, там робити нічого і на 3 місяці вигідніше обміняти з доплатою квартиру на узбережжі на хатинку в Карпатах чи на березі Десни.
Щойно повернувся із катання на ровері вздовж Середземного моря: сонячно тепло, на пляжі людей - трохи менше, ніж в серпні, мабуть так, як в вересні. Всі купаються - вода в морі +25. Були цікаві моменти: їду я на ровері по блакитного кольору дорожці - дорогу переходять голі - ну як голі - обкуталися по пояс білими рушниками. Хлопець перейшов переді мною - а дівчина зрозуміла, що людина на ровері - та ще й на блакитній спеціальній дорожці - то людина на ровері - стоїть чекає - слідом ще хлопець і на чистій українській мові говорить: "Та переходь, що ти боїшся!" Теж був по пояс у білому рушнику... Там через дорогу - готель. Гадаю, рушники з готелю... Схема траси для роверів вздовж моря та вздовж гірьскої річки Богачай. Три станції прокату роверів - можна брати на будь-якій та повертати на будь-якій. Ровер беру напрокат, мені так зручно: 1,5 ліри за годину, або десь 6 гривень за годину.
P.S. Все що написано вище - вигадка. Насправді я - як дурний - по маршруту, показаному червоною лінією, водив клієнтів по непотрібу та "втюхував" їм непотріб по шаленим цінам. Сьогодні вдалося продати тільки 2 квартири. Ні, збрехав. Три. Точний звіт буде завтра.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 лис, 2020 15:09, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt написав:Все это я делаю умышленно - вместе того, чтобы легко и просто зарабатывать деньги, нажимая кнопочки моего МакБука, в перерывах между сигареткой на балконе с видом на море.
в бинокль с крыши
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))