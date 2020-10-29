Додано: Суб 14 лис, 2020 14:38

ol_zy написав: Вы же были нормальным парнем. Хорошим риелтором (хоть и не признаете этого), который проверяет объекты, рекомендует и получает за это благодарность, от тех кто воспользовался советом.

Вы же были нормальным парнем. Хорошим риелтором (хоть и не признаете этого), который проверяет объекты, рекомендует и получает за это благодарность, от тех кто воспользовался советом.

Все это я делаю умышленно - вместе того, чтобы легко и просто зарабатывать деньги, нажимая кнопочки моего МакБука, в перерывах между сигареткой на балконе с видом на горы.

Сдаюсь. Признаюсь. Я никогда не был ФОПом, но слышал, что жизнь ФОПа не так сладка.Итак: в прошлом месяце украинцы купили в Турции 72 квартиры.Из них 70 продал я.С каждой квартиры имею навар 6% (в Турции риЕлторы берут не 5%, а 6%).Уф! Аж гора с плеч! Теперь у- впереди первая спокойная ночь...