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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 834835836837
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:16

  stryzhko написав:
akurt написав:Наші люди цього не розуміють та продовжують жити в тому, що не в змозі утримувати.
При цьому скиглять, ЩО ЇМ ПОГАНО ТА ВАЖКО ЖИТИ.
Скиглячі, НІЧОГО не хочуть робити, та ніяк не хочуть рухатися.

100%. Навіть знань з математики не мають, щоб порахувати, що спокійно можна для початку хоча б здати свою квартиру в Україні й орендувати в країні без субсидій і суворої зими(оренда у відео 1100лір) і на різницю в цінах + 142$ пенсії радіти старості, а не бубніти на форумах.

З огляду на зміни клімату, в Україні зараз набагато ліпше чим в Туреччині. А літом в Анталії як на сковороді.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:32

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:З огляду на зміни клімату, в Україні зараз набагато ліпше чим в Туреччині.
в лесных зонах
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 14:33

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

flyman написав:
З огляду на зміни клімату, в Україні зараз набагато ліпше чим в Туреччині. А літом в Анталії як на сковороді.

Ага, бачу зараз при +9° багато охочих купатися і загорати у нас)), на відміну від півдня Туреччини
https://youtu.be/f95O-Rmcn44

А влітку так, там робити нічого і на 3 місяці вигідніше обміняти з доплатою квартиру на узбережжі на хатинку в Карпатах чи на березі Десни.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 14:38

  ol_zy написав:Вы же были нормальным парнем. Хорошим риелтором (хоть и не признаете этого), который проверяет объекты, рекомендует и получает за это благодарность, от тех кто воспользовался советом.


Сдаюсь. Признаюсь. Я никогда не был ФОПом, но слышал, что жизнь ФОПа не так сладка.
Итак: в прошлом месяце украинцы купили в Турции 72 квартиры.
Из них 70 продал я.
С каждой квартиры имею навар 6% (в Турции риЕлторы берут не 5%, а 6%).
Все это я делаю умышленно - вместе того, чтобы легко и просто зарабатывать деньги, нажимая кнопочки моего МакБука, в перерывах между сигареткой на балконе с видом на горы.
Уф! Аж гора с плеч! Теперь у ol_zy - впереди первая спокойная ночь...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 лис, 2020 15:13, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 14:47

  stryzhko написав:
flyman написав:
З огляду на зміни клімату, в Україні зараз набагато ліпше чим в Туреччині. А літом в Анталії як на сковороді.

Ага, бачу зараз при +9° багато охочих купатися і загорати у нас)), на відміну від півдня Туреччини
https://youtu.be/f95O-Rmcn44

А влітку так, там робити нічого і на 3 місяці вигідніше обміняти з доплатою квартиру на узбережжі на хатинку в Карпатах чи на березі Десни.


Щойно повернувся із катання на ровері вздовж Середземного моря: сонячно тепло, на пляжі людей - трохи менше, ніж в серпні, мабуть так, як в вересні. Всі купаються - вода в морі +25.
Були цікаві моменти: їду я на ровері по блакитного кольору дорожці - дорогу переходять голі - ну як голі - обкуталися по пояс білими рушниками.
Хлопець перейшов переді мною - а дівчина зрозуміла, що людина на ровері - та ще й на блакитній спеціальній дорожці - то людина на ровері - стоїть чекає - слідом ще хлопець і на чистій українській мові говорить: "Та переходь, що ти боїшся!"
Теж був по пояс у білому рушнику... Там через дорогу - готель. Гадаю, рушники з готелю...
Схема траси для роверів вздовж моря та вздовж гірьскої річки Богачай.
Три станції прокату роверів - можна брати на будь-якій та повертати на будь-якій.
Зображення
Ровер беру напрокат, мені так зручно: 1,5 ліри за годину, або десь 6 гривень за годину.

P.S. Все що написано вище - вигадка. Насправді я - як дурний - по маршруту, показаному червоною лінією, водив клієнтів по непотрібу та "втюхував" їм непотріб по шаленим цінам.
Сьогодні вдалося продати тільки 2 квартири. Ні, збрехав. Три. Точний звіт буде завтра.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 14 лис, 2020 15:09, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 15:00

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Все это я делаю умышленно - вместе того, чтобы легко и просто зарабатывать деньги, нажимая кнопочки моего МакБука, в перерывах между сигареткой на балконе с видом на море.
в бинокль с крыши
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 15:32

Фото сегодня примерно в 15-30 по возвращению с моря - вид на корпус "А" комплекса "Casa Grande" (о нём выше шла речь).
Пашут турки как папы Карло... стараются все сделать к сроку сдачи...
Зображення
В этом корпусе - корпус "А" - только квартиры "1+1" площадью 60 кв.м.
На этаже 10 квартир - 5 с одной стороны и 5 с другой. На мой взгляд относительно неудачными есть только квартиры слева и справа, со стороны, направленной не "к нам" как на фото, а внутрь территории. Там балконы и окна смотрят в торец соседних корпусов.
Зображення
Впереди видны вагончики-бытовки для рабочих и рекламный щит. За ним - "нулевой" (по-нашему "первый" этаж) - там нет квартир - что будет, для меня загадка, ибо на расстоянии в 100-150 м слева и справа - 4 супермаркета на первых этажах, слева - через здание - сразу 2 ресторана.
До Средиземного моря - если по прямой - реально 1400 м - на сайте Застройщика не обманывают.
Но "по прямой" ножками не дойдешь, реально идти по прилегающим улицам чуть левее и чуток "зигзаг" - и потому больше.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 17:38

  stryzhko написав:Ага, бачу зараз при +9° багато охочих купатися і загорати у нас)), на відміну від півдня Туреччини
https://youtu.be/f95O-Rmcn44
.

З інтересом подивився відео - знято сьогодні (!!!) вдень в Аланії - приблизно 140 км від Анталії.
Рекомендую всім.
На відміну від Аланії - в Анталії:
- пляжі - галька. Досить мілка, місцями як крупний пісок. В Аланії - як бачите - пісок. В Анталії пісчані пляжі - десь далі на схід від мікрорайону "Лара". Але це - далеко. Той мікрорайон обсіли росіяни. Особисто мені більш подобаються галечні пляжі - враження, що чистіше (в наш час важливо) и нічого не пристає до ніг.
- пляжі Анталії більш "цивільні": пальми, спортивні майданчики, фонтани, безкоштовна парковка, туалети (більша частина - безкоштовні, в середині кафе на набережній - там 30 (!!!) кафе - 2 ліри або десь 7 гривень), прісний душ (безкоштовно), дитячі ігрові центри, газони з квітами.
А так да - все правда. У нас - літо... Всі купаються в Середземному морі...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 17:58

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt написав:На відміну від Аланії - в Анталії:
- пляжі - галька. Досить мілка, місцями як крупний пісок. В Аланії - як бачите - пісок. В Анталії пісчані пляжі - десь далі на схід від мікрорайону "Лара". Але це - далеко. Той мікрорайон обсіли росіяни. Особисто мені більш подобаються галечні пляжі - враження, що чистіше (в наш час важливо) и нічого не пристає до ніг.
- пляжі Анталії більш "цивільні": пальми, спортивні майданчики, фонтани, безкоштовна парковка, туалети (більша частина - безкоштовні, в середині кафе - 2 ліри або десь 7 гривень), прісний душ (безкоштовно), дитячі ігрові центри, газони з квітами.
А так да - все правда. У нас - літо... Всі купаються в Середземному морі...

Там на тому пляжі теж галька, розміром з булгур, по якій ходив своїми ногами і цьогоріч і минулого. Теж подобається значно більше, ніж пісок. Хоча піщаних пляжів там значо більше напевно 90%.
Все вище перелічена інфраструктура теж є в Аланії і більш цивільні пляжі далі на захід, правда, підозрюю, що трохи в міні-варіанті.
Хоча в Анталії був проїздом, та очевидно, що вона більше підходить для активного сімейного способу життя, а Аланія більше для пенсіонерів.
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