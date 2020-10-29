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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 835836837838
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 07:02

Данных о продаже квартир иностранцам в октябре по состоянию на 9-00 еще нет.
Ждем-с... Институт статистики Турецкой республики обещал дать пресс-релиз сегодня.
Я не знаю, как это устроено, но Анталии если идет дождь, то идет он в 90% случаев ночью.
По прогнозу был запланирован дождь на 24-00. Но в 24-00 было небо, усеянное звездами.
Примерно в 03-00 были жуткие громы и молнии, дождь стучал по окнам.
На 9-00 - яркое голубое небо. Солнечный отличный теплый день. Улицы вымыты. Все блестит.
Термометр на балконе показывает +19. Днем обещают +22. Думаю, будет теплее. Вода в Средиземном море +24.

ЧТО МОЖНО КУПИТЬ НА ЭТАПЕ ФУНДАМЕНТА В АНТАЛИИ?
(обзор будет)
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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  #<1 ... 835836837838
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