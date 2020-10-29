Додано: Нед 15 лис, 2020 12:20

(репортаж з оглядин нашими українцями квартири "1+1" в новому житловому комплексі).Законы’a функционирования Зарубежного Рынка Жилой Недвижимости:1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда.2) Все, кто может - переезжают в Анталию.3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей и родителей).Dura Lex, sed Lex («Закон суров, но это Закон»).Сегодня - в солнечный теплый летний день 15 ноября мы с форумчанами отправляемся исполнять закон. Ваш гид - наглый - скрывающийся под личиной белого и пушистого - риЕлтор, главная цель которого: выдать явки, квартиры адреса и телефоны. Это эдакий "хитро-наглый ход конем": дурить так дурить! Облапошить так облапошить!Итак, отправляемся в новенький жилой микрорайон SurYapi в 8 км от пляжа в окружении сосновых и эвкалиптовых деревьев.Каждый форумчан просто и легко прямо со своего мобильного может позвонить Застройщику - попасть в офис продаж - говорят на русском или перезванивают и говорят на русском - разоблачить'a. Его тут уже разоблЯчают-разоблЯчают, разоблачают-разоблачают... уже года три... и разоблачить не могут...Итак, выбираем себе квартиру. Сегодня - двушку "1+1". В доме как 10 этажей.Хотите в этом?Может в этом? Точно, в этом!Заходим в подъезд...Поднимаемся на выбранный этаж...И входим в квартиру - полный фарш. Скромно и со вкусом.Заходим в святая святых...Потом посещаем спальню, обращая внимание на вид из окна и на установленные радиаторы отопления.Ну и на новеньком лифте опускаемся в СВОЙ подземный паркинг... Так, где же наше/ваше авто? А, Вы его еще не ввезли без оплаты каких-либо платежей с Украины... Забыл... забыл...Ну вот. Пока.а вы доставайте калькулятор и считайте: цена 315 000 лир.1 доллар=7,66 лиры за доллар.