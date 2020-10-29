akurt
если взять самую маленькую площадь 55 кв м брутто
сентябрь-октябрь прайс 262 000 лиры
октябрь -выслал прайс нотариус 292 000
ноябрь 315 000.
+20%
без комментариев
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 лис, 2020 13:26
akurt
если взять самую маленькую площадь 55 кв м брутто
сентябрь-октябрь прайс 262 000 лиры
октябрь -выслал прайс нотариус 292 000
ноябрь 315 000.
+20%
без комментариев
Додано: Нед 15 лис, 2020 13:48
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Так пан akurt же ж попереджав, що ціни зростають)) Не потрібно було ловити гав, а брати у вересні))
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|