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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 835836837838
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:26

akurt
если взять самую маленькую площадь 55 кв м брутто
сентябрь-октябрь прайс 262 000 лиры
октябрь -выслал прайс нотариус 292 000
ноябрь 315 000.
+20%
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djbnd777
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:48

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

djbnd777 написав:+20%
без комментариев

Так пан akurt же ж попереджав, що ціни зростають)) Не потрібно було ловити гав, а брати у вересні))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 14:08

stryzhko
а вы гаву свою уже поймали?)))
djbnd777
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Повідомлень: 133
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