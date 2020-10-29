akurt
если взять самую маленькую площадь 55 кв м брутто
сентябрь-октябрь прайс 262 000 лиры
октябрь -выслал прайс нотариус 292 000
ноябрь 315 000.
+20%
без комментариев
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 лис, 2020 13:26
akurt
если взять самую маленькую площадь 55 кв м брутто
сентябрь-октябрь прайс 262 000 лиры
октябрь -выслал прайс нотариус 292 000
ноябрь 315 000.
+20%
без комментариев
Додано: Нед 15 лис, 2020 13:48
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Так пан akurt же ж попереджав, що ціни зростають)) Не потрібно було ловити гав, а брати у вересні))
Додано: Нед 15 лис, 2020 16:07
Можно и по-другому считать: тут один выпускник Киево-Могилянки каждый день постил курс лира-доллар и допостился до цифры 8,50.
Я ему пытался объяснить, что для иностранца - это БЛАГО.
Он никак не понимал.
Считаем:
- неделю назад 315 000/8,50=37 058 доллара.
- сегодня 315 000/(7,66-0,02)=41 230 долларов США.
То есть он потенциального покупателя-украинца этот красавец сделал беднее на 41230-37058=4172 доллара США.
P.S. Квартира, что представлена выше, - 65 кв.м брутто.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Нед 15 лис, 2020 16:34
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Как уже говорил - это не законы, а ваши хотелки.
1. Мало кто хочет в Анталию на постоянку - максимум пенсионеры или те кому надо скрыться из страны, т.к. устроится на работу там не реально, для детей - это скорее тупик. А также могут хотеть те, кто привык постоянно отдыхать в одном месте 2-3 месяца и готов за это переплатить при этом отказаться от сервиса все включено и самому готовить/убирать. Ну и не боится риска - ужесточат карантин и Турцию закроют как и остальные страны, хотя имея внж (и не только) поехать можно и в Европу.
2. Вот это полная ерунда - см. п.1.
3. аналогично п.2. особенно ради детей - какая у них перспектива в Турции? Смогут закончить вуз и занять надлежащее место? Или будут людьми 3-го сорта с точки зрения турецого работодателя? Вот пенсионеров еще можно отправить, но резкая смена климата - это достаточно сильный удар по организму и многие не могут перестроится. Очень часто люди переезжающие с севера на юг живут 5-10 лет.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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