Додано: Нед 15 лис, 2020 16:34

akurt написав: Законы аkurt’a функционирования Зарубежного Рынка Жилой Недвижимости:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда.

2) Все, кто может - переезжают в Анталию.

3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей и родителей). Законы аkurt’a функционирования Зарубежного Рынка Жилой Недвижимости:1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда.2) Все, кто может - переезжают в Анталию.3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей и родителей).

Как уже говорил - это не законы, а ваши хотелки.1. Мало кто хочет в Анталию на постоянку - максимум пенсионеры или те кому надо скрыться из страны, т.к. устроится на работу там не реально, для детей - это скорее тупик. А также могут хотеть те, кто привык постоянно отдыхать в одном месте 2-3 месяца и готов за это переплатить при этом отказаться от сервиса все включено и самому готовить/убирать. Ну и не боится риска - ужесточат карантин и Турцию закроют как и остальные страны, хотя имея внж (и не только) поехать можно и в Европу.2. Вот это полная ерунда - см. п.1.3. аналогично п.2. особенно ради детей - какая у них перспектива в Турции? Смогут закончить вуз и занять надлежащее место? Или будут людьми 3-го сорта с точки зрения турецого работодателя? Вот пенсионеров еще можно отправить, но резкая смена климата - это достаточно сильный удар по организму и многие не могут перестроится. Очень часто люди переезжающие с севера на юг живут 5-10 лет.