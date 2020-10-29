akurt
если взять самую маленькую площадь 55 кв м брутто
сентябрь-октябрь прайс 262 000 лиры
октябрь -выслал прайс нотариус 292 000
ноябрь 315 000.
+20%
без комментариев
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 лис, 2020 13:26
akurt
если взять самую маленькую площадь 55 кв м брутто
сентябрь-октябрь прайс 262 000 лиры
октябрь -выслал прайс нотариус 292 000
ноябрь 315 000.
+20%
без комментариев
Додано: Нед 15 лис, 2020 13:48
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Так пан akurt же ж попереджав, що ціни зростають)) Не потрібно було ловити гав, а брати у вересні))
Додано: Нед 15 лис, 2020 16:07
Можно и по-другому считать: тут один выпускник Киево-Могилянки каждый день постил курс лира-доллар и допостился до цифры 8,50.
Я ему пытался объяснить, что для иностранца - это БЛАГО.
Он никак не понимал.
Считаем:
- неделю назад 315 000/8,50=37 058 доллара.
- сегодня 315 000/(7,66-0,02)=41 230 долларов США.
То есть он потенциального покупателя-украинца этот красавец сделал беднее на 41230-37058=4172 доллара США.
P.S. Квартира, что представлена выше, - 65 кв.м брутто.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Нед 15 лис, 2020 16:34
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Как уже говорил - это не законы, а ваши хотелки.
1. Мало кто хочет в Анталию на постоянку - максимум пенсионеры или те кому надо скрыться из страны, т.к. устроится на работу там не реально, для детей - это скорее тупик. А также могут хотеть те, кто привык постоянно отдыхать в одном месте 2-3 месяца и готов за это переплатить при этом отказаться от сервиса все включено и самому готовить/убирать. Ну и не боится риска - ужесточат карантин и Турцию закроют как и остальные страны, хотя имея внж (и не только) поехать можно и в Европу.
2. Вот это полная ерунда - см. п.1.
3. аналогично п.2. особенно ради детей - какая у них перспектива в Турции? Смогут закончить вуз и занять надлежащее место? Или будут людьми 3-го сорта с точки зрения турецого работодателя? Вот пенсионеров еще можно отправить, но резкая смена климата - это достаточно сильный удар по организму и многие не могут перестроится. Очень часто люди переезжающие с севера на юг живут 5-10 лет.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Нед 15 лис, 2020 16:42
По этим пунктам мы уже читали Ваши авторитетные заявления в августе: что народ купается в море в масках, и еще какое-то такое забавное.
На сегодня реальность совсем другая.
Кстати, работу украинцам на сегодня предлагают только в Швейцарии, Люксембурге, Ватикане, Канаде, Новой Зеландии, в Австралии и в США. Вы просто не в курсе.
В Турции не предлагали и не предлагают.
Ну разве что-то интеллектуальное - и об этом я сообщал на этой ветке: преподавателями физики, математики и других дисциплин в украинскую школу.
А так Вы правы... Не всех ждут. Точнее, всех ждут, но не у всех - далеко не у всех - получается/получится по разным причинам. Есть люди - и среди моих приятелей - к ногам которых прикреплены серьезные кандалы.
Я на этой ветке выкладывал текст - его уже похоронили флудеры - сам уж не найду:
"13 причин почему стоит переехать в Турцию"
"10 признаков того, что вы можете переехать в Турцию".
Не 100 и не 1000, а 10.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Нед 15 лис, 2020 16:49
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
...на старости лет, пожалуй, устроюсь у вас препом информатики. Я знаю шо такое бит и байт и разницу между перегрузиться и перезагрузиться
А кондишины там установлены? Я их не заметил
А ото батареи отопления чем отапливаются, откуда там теплоноситель, с крыши или от газового котла?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 15 лис, 2020 16:55
1. Вакансии были реальные - и по информатике тоже - прямо в Анталии и искали реально людей на приличные должности. Там самое трудное было в резюме - 5 лет стажа. Но нашлись люди.
2. Если установлены батареи, то отопление от газового двухконтруного котла. Их - котлы - здесь ставят только на балконах.
3. На крышах устанавливаются солнечные коллекторы для подогрева воды в душевую/кухню - устанавливает, как правило, сам застройщик. У меня такие на крыше стоят - я их ни разу "в живую" не видел - только с улицы - один раз просился у председателя ОСББ на крышу посмотреть/пощупать - не пустил - нечего лазить. Доступ на крышу закрыт.
4. Кондишены как правило установлены - на стенах домов их не видно (наружные блоки) так как они спрятаны в наружных стенах в специальных декоративных "шахтах".
Востаннє редагувалось akurt в Нед 15 лис, 2020 18:19, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Нед 15 лис, 2020 16:57
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
врете. я писал про маски на улицах и пляжах (бредовое требование и даже опасное) и вы подтвердили, что вас даже остановили в машине и заставили натянуть маску... эпик фейл... в машине в маске... Если учесть, что маска набралась вирусов где-то в супермаркете, то выходит вас заставляют держать виросов возле носа подольше...
Это вы не в курсе - не только там и в Германии, и в Австрии, и в Польше и в ряде других стран (вообще-то я о работе по специальности, а не про сбор урожая, уборку домов, стройки)
вот как раз ваше уточнение и неуместно, т.к. многие не ждут, а большинство даже и не рассматривают Турцию. Те кто ждут (их не много) они как раз готовы вложиться в Турцию и жить там не смотря ни на что.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Нед 15 лис, 2020 16:59
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Радович,законы для того,чтобы их нарушать
а я бы продолжил в контрразведке
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 15 лис, 2020 17:05, всього редагувалось 1 раз.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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