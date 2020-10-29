Додано: Нед 15 лис, 2020 16:42

По этим пунктам мы уже читали Ваши авторитетные заявления в августе: что народ купается в море в масках, и еще какое-то такое забавное.

На сегодня реальность совсем другая.

Кстати, работу украинцам на сегодня предлагают только в Швейцарии, Люксембурге, Ватикане, Канаде, Новой Зеландии, в Австралии и в США. Вы просто не в курсе.

В Турции не предлагали и не предлагают.

Ну разве что-то интеллектуальное - и об этом я сообщал на этой ветке: преподавателями физики, математики и других дисциплин в украинскую школу.

А так Вы правы... Не всех ждут. Точнее, всех ждут, но не у всех - далеко не у всех - получается/получится по разным причинам. Есть люди - и среди моих приятелей - к ногам которых прикреплены серьезные кандалы.

Я на этой ветке выкладывал текст - его уже похоронили флудеры - сам уж не найду:

"13 причин почему стоит переехать в Турцию"

"10 признаков того, что вы можете переехать в Турцию".

Не 100 и не 1000, а 10.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.