Додано: Нед 15 лис, 2020 17:48

ol_zy написав: аналогично п.2. особенно ради детей - какая у них перспектива в Турции? Смогут закончить вуз и занять надлежащее место? Или будут людьми 3-го сорта с точки зрения турецого работодателя? аналогично п.2. особенно ради детей - какая у них перспектива в Турции? Смогут закончить вуз и занять надлежащее место? Или будут людьми 3-го сорта с точки зрения турецого работодателя?

Самое прикольное, что я знаю, чего Вы нервничаете. И дело НЕ в квартире Вашей. Квартира у Вас как раз неплохая. Больше, чем у меня в Украине. Но раскрывать тайну не буду.Вот эти Ваши тезисы реально важные и реально интересные.Они не по теме ветки, их удалят - но это жизненно важно для всех форумчан, независимо от того, живут в Турции, или в Украине.Университеты - давно известно -- делятся на три категории:- "Спасибо, что вы у нас учились. Прощайте. Может быть когда-то и где-то найдете работу..."(Текст далее удален мною)"А вы неплохо учились у нас. Думаю с вероятностью в 50% вас возьмут на работу!"(Без комментариев. Дорогу осилит идущий)."Погодите, не уходите. В очереди предложить вам работу еще много представителей фирм и предприятий"никогда и никому не говорил: "Приедешь в Турцию - будешь учиться в престижном университете".Он точно знает, что дети наших украинцев в Турции учатся в турецких университетах.Он общается с украинцами, которые обучаются в Акдениз Университете в Анталии (62 000 студентов, из них только 3 - украинцы).Он точно знает, что в ТУРЦИИ работает программа "200 000 иностранных студентов в год" - с проживанием, обучением и авиаперелетом БЕСПЛАТНО. Отбор УКРАИНЦЕВ ежегодно в Киеве. Главное на собеседовании: МОТИВАЦИЯ.Слова "Хочу работать на рынке и перепродавать китайские колготы/саморезы" не произносить.Моё крамольное антипатриотическое мнение: если у форумчан дети в выпускных классах - только за кордон. Можете пинать ногами. Главное: пусть учат язык и математику. Все другое - вторично.Ну, разве что сможете устроить в Университет им. Шевченко или в Юридический...Один из последних лет 5 назад закончил сын приятеля: НЕПЛОХО СТОИТ - уже две квартиры в двух разных городах, 2 (два) авто самых престижных марок, зарплата более 50 000 в месяц... Как для молодого парня, у которого недавно родился ребенок - неплохо... работает по специальности в госучреждении под названием (удалено).Ну и напоследок: