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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 836837838839
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 16:59

ol_zy - ну так не рассматривают, так что Вы так нервничаете? Оно вам надо?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 17:10

  Мизантрóп написав:
  ol_zy написав:Как уже говорил - это не законы, а ваши хотелки.
Радович,законы для того,чтобы их нарушать

  clientage написав:...на старости лет, пожалуй, устроюсь у вас препом информатики.

а я бы продолжил в контрразведке

Сергей, если бы это было хоть какое-то подобие законов..., а там одни лишь личные хотелки, у человека есть такие хотелки он их выполняет, но какое это имеет отношение к законам в обычном понимании - не могу понять.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 17:15

  akurt написав:ol_zy - ну так не рассматривают, так что Вы так нервничаете? Оно вам надо?

я? это вы нервничаете - я просто высказываю свое мнение на общедоступном форуме, что ваши пожелания ничего общего с законами не имеют + поднимаю рейтинг вашей ветке ;)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 17:48

Самое прикольное, что я знаю, чего Вы нервничаете. И дело НЕ в квартире Вашей. Квартира у Вас как раз неплохая. Больше, чем у меня в Украине. Но раскрывать тайну не буду.
Вот эти Ваши тезисы реально важные и реально интересные.
Они не по теме ветки, их удалят - но это жизненно важно для всех форумчан, независимо от того, живут в Турции, или в Украине.
  ol_zy написав:аналогично п.2. особенно ради детей - какая у них перспектива в Турции? Смогут закончить вуз и занять надлежащее место? Или будут людьми 3-го сорта с точки зрения турецого работодателя?


Университеты - давно известно - не я открыл - делятся на три категории:
Категория А - "Спасибо, что вы у нас учились. Прощайте. Может быть когда-то и где-то найдете работу..."
(Текст далее удален мною)

Категория В. "А вы неплохо учились у нас. Думаю с вероятностью в 50% вас возьмут на работу!"
(Без комментариев. Дорогу осилит идущий).

Категория С. "Погодите, не уходите. В очереди предложить вам работу еще много представителей фирм и предприятий"
akurt никогда и никому не говорил: "Приедешь в Турцию - будешь учиться в престижном университете".
Он точно знает, что дети наших украинцев в Турции учатся в турецких университетах.
Он общается с украинцами, которые обучаются в Акдениз Университете в Анталии (62 000 студентов, из них только 3 - украинцы).
Он точно знает, что в ТУРЦИИ работает программа "200 000 иностранных студентов в год" - с проживанием, обучением и авиаперелетом БЕСПЛАТНО. Отбор УКРАИНЦЕВ ежегодно в Киеве. Главное на собеседовании: МОТИВАЦИЯ.
Слова "Хочу работать на рынке и перепродавать китайские колготы/саморезы" не произносить.

P.S. Моё крамольное антипатриотическое мнение: если у форумчан дети в выпускных классах - только за кордон. Можете пинать ногами. Главное: пусть учат язык и математику. Все другое - вторично.
Ну, разве что сможете устроить в Университет им. Шевченко или в Юридический...
Один из последних лет 5 назад закончил сын приятеля: НЕПЛОХО СТОИТ - уже две квартиры в двух разных городах, 2 (два) авто самых престижных марок, зарплата более 50 000 в месяц... Как для молодого парня, у которого недавно родился ребенок - неплохо... работает по специальности в госучреждении под названием (удалено).
Ну и напоследок: не диплом красит человека, а начинка мозга.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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