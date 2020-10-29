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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 лис, 2020 16:59
ol_zy - ну так не рассматривают, так что Вы так нервничаете? Оно вам надо?
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Нед 15 лис, 2020 17:10
Сергей, если бы это было хоть какое-то подобие законов..., а там одни лишь личные хотелки, у человека есть такие хотелки он их выполняет, но какое это имеет отношение к законам в обычном понимании - не могу понять.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Нед 15 лис, 2020 17:15
я? это вы нервничаете - я просто высказываю свое мнение на общедоступном форуме, что ваши пожелания ничего общего с законами не имеют + поднимаю рейтинг вашей ветке
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Нед 15 лис, 2020 17:48
«Закон суров, но это Закон» (dura Lex, sed Lex).
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Нед 15 лис, 2020 19:17
akurt, а разве ношение масок сейчас не обязательно на улицах в Анталии с точки зрения закона?
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Нед 15 лис, 2020 19:38
На сегодня обязательно:
- носить маску везде и всегда. Соблюдают в 99% случаев. На пляже у самого моря - находятся без масок.
- НЕ курить на улицах, площадях, парках, набережных и вообще общественных местах. Вся страна одномоментно перестала курить - просто поразительно. Штраф 900 лир или более 100 долларов.
- НЕ выходить на улицу лицам в возрасте более 65 лет (только с 10-00 до 16-00 можно).
Кафе и рестораны могут работать только до 20-00.
Сегодня на пляже на Набережной Коньяалты (Анталия, самая красивая набережная на всем побережье Средиземного моря) было столько людей, что август столько не видел.
У нас ведь лето...
На море была парусная регата к всеобщему удовольствию...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 15 лис, 2020 21:56, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Нед 15 лис, 2020 20:05
Акурт, а как гарантируется безопасность сделки, когда клиент платит кешем в кассе застройщика, особенно, если меньше 50%? Что жильё не продано несколько раз? Слышал такие истории несколько лет назад , возможно, это просто слухи, распространяемые продавцами «болгарской» недвиги
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Нед 15 лис, 2020 20:53
Я думаю это слухи.
Никогда не слышал ничего подобного.
При оплате в офисе Застройщика всегда есть предварительный Договор с указанием дома и квартиры.
Ну и кроме того, я как-то общался с ПРИЛИЧНЫМИ Застройщиками.
У приличных последнее время такая фишка: оформляют Право собственности на квартиру (ТАПУ) уже при оплате 60% прайсовой цены. Даже если дом еще не сдан в эксплуатацию.
А оформление Права собственности - прерогатива государства - там строго - и там уже не может быть разночтений или еще каких-то собственников.
Насколько я знаю, редко встретишь оплату 50% от прайсовой цены. Может и ошибаюсь.
Кажется, в SurYapi было 35%. Но не уверен.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Пон 16 лис, 2020 08:54
Дані про продаж житла украинцям ще не опубліковано - очікується сьогодні.
Поки що треба думати про стратегію майбутнього життя форумчанам.
Як говорив Булгаков словами Воланда, треба мати можливість планувати своє життя хоча б на найближчі 1000 років.
Спробуємо.
За опублікованою аналітичною запискою EUROCONTROL не слід очікувати відновлення авіасполучень та закордонних поїздок раніше 2023 року.
Заявлено, що це - САМИЙ ОПТИМІСТИЧНИЙ СЦЕНАРІЙ.
Згідно з опублікованими оцінками на період 2020-2024 років, було оголошено, що при самому оптимістичному сценарії (якщо вакцина COVID-19 буде доступна пасажирам влітку 2021 роки), повітряний рух може повернутися до рівнів 2019 року в 2024 році. За другим сценарієм, який більш імовірний (якщо вакцина буде доступна пасажирам влітку 2022 року), трафік в 2024 році складе лише 92 відсотки від показника 2019 року. Згідно з третім найгіршим сценарієм, при якому вакцина неефективна, вона не досягне показників 2019 року до 2029 року.
Повідомляється також про таке:
Turkish Airlines стала авіакомпанією з найбільшою кількістю рейсів в Європі, зробивши 591 рейс в середу, 4 листопада. За THY пішли Ryanair (511 рейсів,), KLM з 366 рейсами і Lufthansa з 360 рейсами. Турецька авіакомпанія Pegasus зайняла 7-е місце серед 10 авіакомпаній з найбільшою кількістю рейсів в Європі з 319 рейсами, випередивши Air France з 304 рейсами і British Airways з 297 рейсами.
Ну ось панове. Треба думати і думати, що ви будете робити до 2023 року, до 2024 року і можливо - до 2029 року...
Три закони акурта діють... Де ж правду подіти...
P.S. Ранкова несподіванка: вивів зранку собаку гуляти, а за рогом вулиці припаркована з ночі (ввечері не було) Mazda 6 червоного кольору, номери українські - серія ААХХХХРІ.
Зранку термометр на балконі показує +20, на вулиці прохолодніше.
Форма одягу в ці дні в Анталії:
- зранку: джинси футболка та легка "ветровка".
- вдень: джинси або шорти, футболка, сонцезахисні окуляри, бейсболка.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Пон 16 лис, 2020 10:34
Але є дані про продаж українцям своєї продукції)). За підсумками 9 місяців 20-го року порівняно з аналогічним періодом 19-го Туреччина вийшла на перше місце з абсолютним приростом в +230млн$ і нарощує свої експортні потужності.
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