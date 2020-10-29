Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:«Закон суров, но это Закон» (dura Lex, sed Lex).
Я вам еще несколько "законов" подкину: 1.Снятие с себя ответственности 2.Присвоение сказанного себе ... 3.Стрельба из дробовика ... 4.Прием "Ты избранный, Нео" ... 5.Закидывание удочек ... 6.Эффект умного Ганса ... 7.Эффект Барнума ... 8.Прощупывание ... 8 приемов чтения человека, которыми пользуются гадалки и экстрасенсы
х х х Результаты инспекционной поездки сегодня на строительство квартир для наших украинцев в новом элитном комплексе. Полет проходит нормально: пашут, как папы Карло. Готовы перекрытия крыши. Ведётся укладка стен керамическими блоками уже на предпоследнем этаже. Штукатурят нулевые этажи - там будут бутики и кафешки... Почти с такого же ракурса - визуализация: В Анталии +23, солнечно, езжу с открытым стеклом водителя, но хочется включить кондиционер...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Итак октябрь 2020: В октябре 2020 года иностранцам продано 5 тысяч 258 квартир (в сентябре 5 269) . Продажи жилья иностранцам увеличились на 23,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Стамбул занял первое место с 2 тысячами 458 продажами в октябре 2020 года. Следующими за Стамбулом на втором местеАнталия с продажами 928 квартир, Анкара - с 347 продажами квартир. Коронавирус вмешался сильно: в период с января по октябрь продажи жилья иностранцам составили 31 423, что на 13,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Українці - і цьому немає сумнівів - діють за Трьома Законами Акурта та збільшили кількість фактів купівлі нерухомості: 83!!! (у вересні - 73) або + 13,69%. Цікаво: - громадяни РФ - 400 (у вересні 448); - громадяни Великої Британії - 202 (у вересні 197); - громадяни Німеччини - 159 (у вересні - 161); - громадяни США - 101 (у вересні - 81). - громадяни Швеції - 71 (у вересні - 72)
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.