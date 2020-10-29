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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 837838839840
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 10:42

  akurt написав:«Закон суров, но это Закон» (dura Lex, sed Lex).

Я вам еще несколько "законов" подкину:
1.Снятие с себя ответственности
2.Присвоение сказанного себе ...
3.Стрельба из дробовика ...
4.Прием "Ты избранный, Нео" ...
5.Закидывание удочек ...
6.Эффект умного Ганса ...
7.Эффект Барнума ...
8.Прощупывание ...
8 приемов чтения человека, которыми пользуются гадалки и экстрасенсы
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 13:35

Прикольный форумчанин оl_zy. Мне нравится...

х х х
Результаты инспекционной поездки сегодня на строительство квартир для наших украинцев в новом элитном комплексе.
Полет проходит нормально: пашут, как папы Карло. Готовы перекрытия крыши. Ведётся укладка стен керамическими блоками уже на предпоследнем этаже.
Штукатурят нулевые этажи - там будут бутики и кафешки...
Зображення
Почти с такого же ракурса - визуализация:
Зображення
В Анталии +23, солнечно, езжу с открытым стеклом водителя, но хочется включить кондиционер...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 14:40

Институт статистики Турецкой республики в 10-00 сегодня опубликовал данные о продажах жилья в Турции в октябре 2020.
Предыдущий отчет - в моем изложении - за сентябрь 2020 здесь:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Итак октябрь 2020:
В октябре 2020 года иностранцам продано 5 тысяч 258 квартир (в сентябре 5 269) .
Продажи жилья иностранцам увеличились на 23,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Стамбул занял первое место с 2 ​​тысячами 458 продажами в октябре 2020 года. Следующими за Стамбулом на втором месте Анталия с продажами 928 квартир, Анкара - с 347 продажами квартир.
Зображення
Коронавирус вмешался сильно: в период с января по октябрь продажи жилья иностранцам составили 31 423, что на 13,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Українці - і цьому немає сумнівів - діють за Трьома Законами Акурта та збільшили кількість фактів купівлі нерухомості: 83!!! (у вересні - 73) або + 13,69%.
Зображення
Цікаво:
- громадяни РФ - 400 (у вересні 448);
- громадяни Великої Британії - 202 (у вересні 197);
- громадяни Німеччини - 159 (у вересні - 161);
- громадяни США - 101 (у вересні - 81).
- громадяни Швеції - 71 (у вересні - 72)

Громадяни України піднялися у рейтингу із сходинки 18 на сходинку 17.
(За даними: https://tuikweb.tuik.gov.tr/Start.do)
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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  #<1 ... 837838839840
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