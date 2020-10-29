Додано: Пон 16 лис, 2020 17:46

На этом форуме есть моя искренняя благодарность руководству Финансового форума Украины и мой отчет.

Эта ветка познавательна и жизненно актуальна В НАШЕ ТРУДНОЕ ВРЕМЯ.Как многие знают:однажды выиграл на Финансовом форуме Украины Путевку на двоих в горнолыжную школу Activ-sport - школа проходила в Северной Италии на горе КронплатцФорумчанинтогда занял Первое место в горном слаломе в своей группе и получил не только приятные поздравления от участников Соревнований, но и Грамоту.- Более всего от этого приятного события корчило и крючило одного красавца, часто оставляющего никчемные следы на этой ветке под ником "Мхххххххх". Бесился не по-децки. По его мнению, это унижало'a и непонятно что доказывало.- руководство горнолыжной школы Activ-sport в этом году приняло решение проводить горнолыжную школу и соревнования именно в Турции и именно там, где советовал всем форумчанам: горнолыжный центр Kayseri-Ercies. Это в 625 км от Анталии - авиабилеты Анталия-Кайсери стоят 40 долларов туда и обратно, ноежегодно ездит туда на своем авто с номерами украинской регистрации - прекрасная скоростная трасса - половина пути - через горы с преодолением горного перевала в 1900 м.Для форумчан:Рождественская (!!!!) горнолыжная школа в лучших традициях «Activ-Sport», 30 часов занятий, лекции, семинары, фотосессии на лыжах, видеоанализы, соревнования, Рождественский ужин, экскурсии в старый город, шопинг и окололыжная программа от Чеслава (!!!) (я лично с ним знаком - это он научил меня после горнолыжного катания повышать свой иммунитет бокалом итальянского Prosecco) никого не оставит равнодушным.Традиционно в этот период собирается самая сильная спортивная группа, которую представляют лучшие горнолыжники-любители Украины. Ожидаются очень интересные соревнования, по масштабам сравнимые с любительским Чемпионатом Украины.Цена от 270 евро с человека.Подробно здесь: