Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:«Закон суров, но это Закон» (dura Lex, sed Lex).
Я вам еще несколько "законов" подкину: 1.Снятие с себя ответственности 2.Присвоение сказанного себе ... 3.Стрельба из дробовика ... 4.Прием "Ты избранный, Нео" ... 5.Закидывание удочек ... 6.Эффект умного Ганса ... 7.Эффект Барнума ... 8.Прощупывание ... 8 приемов чтения человека, которыми пользуются гадалки и экстрасенсы
х х х Результаты инспекционной поездки сегодня на строительство квартир для наших украинцев в новом элитном комплексе. Полет проходит нормально: пашут, как папы Карло. Готовы перекрытия крыши. Ведётся укладка стен керамическими блоками уже на предпоследнем этаже. Штукатурят нулевые этажи - там будут бутики и кафешки... Почти с такого же ракурса - визуализация: В Анталии +23, солнечно, езжу с открытым стеклом водителя, но хочется включить кондиционер...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Итак октябрь 2020: В октябре 2020 года иностранцам продано 5 тысяч 258 квартир (в сентябре 5 269) . Продажи жилья иностранцам увеличились на 23,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Стамбул занял первое место с 2 тысячами 458 продажами в октябре 2020 года. Следующими за Стамбулом на втором местеАнталия с продажами 928 квартир, Анкара - с 347 продажами квартир. Коронавирус вмешался сильно: в период с января по октябрь продажи жилья иностранцам составили 31 423, что на 13,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Українці - і цьому немає сумнівів - діють за Трьома Законами Акурта та збільшили кількість фактів купівлі нерухомості: 83!!! (у вересні - 73) або + 13,69%. Цікаво: - громадяни РФ - 400 (у вересні 448); - громадяни Великої Британії - 202 (у вересні 197); - громадяни Німеччини - 159 (у вересні - 161); - громадяни США - 101 (у вересні - 81). - громадяни Швеції - 71 (у вересні - 72)
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:В Анталии +23, солнечно, езжу с открытым стеклом водителя, но хочется включить кондиционер...
хонда в жару простояла под брезентом,пора и развеяться
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Эта ветка познавательна и жизненно актуальна В НАШЕ ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. Как многие знают: - akurt однажды выиграл на Финансовом форуме Украины Путевку на двоих в горнолыжную школу Activ-sport - школа проходила в Северной Италии на горе Кронплатц Форумчанин akurt тогда занял Первое место в горном слаломе в своей группе и получил не только приятные поздравления от участников Соревнований, но и Грамоту. На этом форуме есть моя искренняя благодарность руководству Финансового форума Украины и мой отчет. - Более всего от этого приятного события корчило и крючило одного красавца, часто оставляющего никчемные следы на этой ветке под ником "Мхххххххх". Бесился не по-децки. По его мнению, это унижало akurt'a и непонятно что доказывало. - руководство горнолыжной школы Activ-sport в этом году приняло решение проводить горнолыжную школу и соревнования именно в Турции и именно там, где советовал всем форумчанам akurt: горнолыжный центр Kayseri-Ercies. Это в 625 км от Анталии - авиабилеты Анталия-Кайсери стоят 40 долларов туда и обратно, но akurt ежегодно ездит туда на своем авто с номерами украинской регистрации - прекрасная скоростная трасса - половина пути - через горы с преодолением горного перевала в 1900 м. Для форумчан: 02.01.2021 - 09.01.2021 Рождественская (!!!!) горнолыжная школа в лучших традициях «Activ-Sport», 30 часов занятий, лекции, семинары, фотосессии на лыжах, видеоанализы, соревнования, Рождественский ужин, экскурсии в старый город, шопинг и окололыжная программа от Чеслава (!!!) (я лично с ним знаком - это он научил меня после горнолыжного катания повышать свой иммунитет бокалом итальянского Prosecco) никого не оставит равнодушным. Традиционно в этот период собирается самая сильная спортивная группа, которую представляют лучшие горнолыжники-любители Украины. Ожидаются очень интересные соревнования, по масштабам сравнимые с любительским Чемпионатом Украины. Цена от 270 евро с человека. Подробно здесь: https://www.skionline.com.ua/school/rozhdestvo/
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:- руководство горнолыжной школы Activ-sport в этом году приняло решение проводить горнолыжную школу и соревнования именно в Турции и именно там, где советовал всем форумчанам akurt: горнолыжный центр Kayseri-Ercies. Это в 625 км от Анталии - авиабилеты Анталия-Кайсери стоят 40 долларов туда и обратно, но akurt ежегодно ездит туда на своем авто с номерами украинской регистрации - прекрасная скоростная трасса - половина пути - через горы с преодолением горного перевала в 1900 м. Для форумчан: 02.01.2021 - 09.01.2021 Рождественская (!!!!) горнолыжная школа в лучших традициях «Activ-Sport», 30 часов занятий, лекции, семинары, фотосессии на лыжах, видеоанализы, соревнования, Рождественский ужин, экскурсии в старый город, шопинг и окололыжная программа от Чеслава (!!!) (я лично с ним знаком - это он научил меня после горнолыжного катания повышать свой иммунитет бокалом итальянского Prosecco) никого не оставит равнодушным. Традиционно в этот период собирается самая сильная спортивная группа, которую представляют лучшие горнолыжники-любители Украины. Ожидаются очень интересные соревнования, по масштабам сравнимые с любительским Чемпионатом Украины. Цена от 270 евро с человека.
Я ждал этого,зима же впереди.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Итак октябрь 2020: В октябре 2020 года иностранцам продано 5 тысяч 258 квартир (в сентябре 5 269) . Продажи жилья иностранцам увеличились на 23,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Стамбул занял первое место с 2 тысячами 458 продажами в октябре 2020 года. Следующими за Стамбулом на втором местеАнталия с продажами 928 квартир, Анкара - с 347 продажами квартир. Коронавирус вмешался сильно: в период с января по октябрь продажи жилья иностранцам составили 31 423, что на 13,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Українці - і цьому немає сумнівів - діють за Трьома Законами Акурта та збільшили кількість фактів купівлі нерухомості: 83!!! (у вересні - 73) або + 13,69%. Цікаво: - громадяни РФ - 400 (у вересні 448); - громадяни Великої Британії - 202 (у вересні 197); - громадяни Німеччини - 159 (у вересні - 161); - громадяни США - 101 (у вересні - 81). - громадяни Швеції - 71 (у вересні - 72)
Голове, пане Флаймане, щоби на одному гектарі не було жодного Мизантропа.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.