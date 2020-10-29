Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:«Закон суров, но это Закон» (dura Lex, sed Lex).
Я вам еще несколько "законов" подкину: 1.Снятие с себя ответственности 2.Присвоение сказанного себе ... 3.Стрельба из дробовика ... 4.Прием "Ты избранный, Нео" ... 5.Закидывание удочек ... 6.Эффект умного Ганса ... 7.Эффект Барнума ... 8.Прощупывание ... 8 приемов чтения человека, которыми пользуются гадалки и экстрасенсы
х х х Результаты инспекционной поездки сегодня на строительство квартир для наших украинцев в новом элитном комплексе. Полет проходит нормально: пашут, как папы Карло. Готовы перекрытия крыши. Ведётся укладка стен керамическими блоками уже на предпоследнем этаже. Штукатурят нулевые этажи - там будут бутики и кафешки... Почти с такого же ракурса - визуализация: В Анталии +23, солнечно, езжу с открытым стеклом водителя, но хочется включить кондиционер...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Итак октябрь 2020: В октябре 2020 года иностранцам продано 5 тысяч 258 квартир (в сентябре 5 269) . Продажи жилья иностранцам увеличились на 23,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Стамбул занял первое место с 2 тысячами 458 продажами в октябре 2020 года. Следующими за Стамбулом на втором местеАнталия с продажами 928 квартир, Анкара - с 347 продажами квартир. Коронавирус вмешался сильно: в период с января по октябрь продажи жилья иностранцам составили 31 423, что на 13,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Українці - і цьому немає сумнівів - діють за Трьома Законами Акурта та збільшили кількість фактів купівлі нерухомості: 83!!! (у вересні - 73) або + 13,69%. Цікаво: - громадяни РФ - 400 (у вересні 448); - громадяни Великої Британії - 202 (у вересні 197); - громадяни Німеччини - 159 (у вересні - 161); - громадяни США - 101 (у вересні - 81). - громадяни Швеції - 71 (у вересні - 72)
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:В Анталии +23, солнечно, езжу с открытым стеклом водителя, но хочется включить кондиционер...
хонда в жару простояла под брезентом,пора и развеяться
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Эта ветка познавательна и жизненно актуальна В НАШЕ ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. Как многие знают: - akurt однажды выиграл на Финансовом форуме Украины Путевку на двоих в горнолыжную школу Activ-sport - школа проходила в Северной Италии на горе Кронплатц Форумчанин akurt тогда занял Первое место в горном слаломе в своей группе и получил не только приятные поздравления от участников Соревнований, но и Грамоту. На этом форуме есть моя искренняя благодарность руководству Финансового форума Украины и мой отчет. - Более всего от этого приятного события корчило и крючило одного красавца, часто оставляющего никчемные следы на этой ветке под ником "Мхххххххх". Бесился не по-децки. По его мнению, это унижало akurt'a и непонятно что доказывало. - руководство горнолыжной школы Activ-sport в этом году приняло решение проводить горнолыжную школу и соревнования именно в Турции и именно там, где советовал всем форумчанам akurt: горнолыжный центр Kayseri-Ercies. Это в 625 км от Анталии - авиабилеты Анталия-Кайсери стоят 40 долларов туда и обратно, но akurt ежегодно ездит туда на своем авто с номерами украинской регистрации - прекрасная скоростная трасса - половина пути - через горы с преодолением горного перевала в 1900 м. Для форумчан: 02.01.2021 - 09.01.2021 Рождественская (!!!!) горнолыжная школа в лучших традициях «Activ-Sport», 30 часов занятий, лекции, семинары, фотосессии на лыжах, видеоанализы, соревнования, Рождественский ужин, экскурсии в старый город, шопинг и окололыжная программа от Чеслава (!!!) (я лично с ним знаком - это он научил меня после горнолыжного катания повышать свой иммунитет бокалом итальянского Prosecco) никого не оставит равнодушным. Традиционно в этот период собирается самая сильная спортивная группа, которую представляют лучшие горнолыжники-любители Украины. Ожидаются очень интересные соревнования, по масштабам сравнимые с любительским Чемпионатом Украины. Цена от 270 евро с человека. Подробно здесь: https://www.skionline.com.ua/school/rozhdestvo/
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:- руководство горнолыжной школы Activ-sport в этом году приняло решение проводить горнолыжную школу и соревнования именно в Турции и именно там, где советовал всем форумчанам akurt: горнолыжный центр Kayseri-Ercies. Это в 625 км от Анталии - авиабилеты Анталия-Кайсери стоят 40 долларов туда и обратно, но akurt ежегодно ездит туда на своем авто с номерами украинской регистрации - прекрасная скоростная трасса - половина пути - через горы с преодолением горного перевала в 1900 м. Для форумчан: 02.01.2021 - 09.01.2021 Рождественская (!!!!) горнолыжная школа в лучших традициях «Activ-Sport», 30 часов занятий, лекции, семинары, фотосессии на лыжах, видеоанализы, соревнования, Рождественский ужин, экскурсии в старый город, шопинг и окололыжная программа от Чеслава (!!!) (я лично с ним знаком - это он научил меня после горнолыжного катания повышать свой иммунитет бокалом итальянского Prosecco) никого не оставит равнодушным. Традиционно в этот период собирается самая сильная спортивная группа, которую представляют лучшие горнолыжники-любители Украины. Ожидаются очень интересные соревнования, по масштабам сравнимые с любительским Чемпионатом Украины. Цена от 270 евро с человека.
Я ждал этого,зима же впереди.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Итак октябрь 2020: В октябре 2020 года иностранцам продано 5 тысяч 258 квартир (в сентябре 5 269) . Продажи жилья иностранцам увеличились на 23,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Стамбул занял первое место с 2 тысячами 458 продажами в октябре 2020 года. Следующими за Стамбулом на втором местеАнталия с продажами 928 квартир, Анкара - с 347 продажами квартир. Коронавирус вмешался сильно: в период с января по октябрь продажи жилья иностранцам составили 31 423, что на 13,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Українці - і цьому немає сумнівів - діють за Трьома Законами Акурта та збільшили кількість фактів купівлі нерухомості: 83!!! (у вересні - 73) або + 13,69%. Цікаво: - громадяни РФ - 400 (у вересні 448); - громадяни Великої Британії - 202 (у вересні 197); - громадяни Німеччини - 159 (у вересні - 161); - громадяни США - 101 (у вересні - 81). - громадяни Швеції - 71 (у вересні - 72)
Головне, пане Флаймане, щоби на одному гектарі не було жодного Мххххххххх.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Вам, як розлученому із жінкою, повідомляю: дійсно жінок було більше, ніж чоловіків, бо жінки впевнилися в тому, що кількість незграб перебільшує всіляке очікування. Крім того, не хочуть жити з наркоманами та алкашами. Жінки завжди були мудріші - до певного часу - за чоловіків... До речі, жодного разу не чув, щоби з української діаспори хоч одну звали "Наташа". Здається, то російське жіноче ім"я. Українці в 2020 році найчастіше давали новонародженим дітям імена Артем і Софія. Про це в середу, 24 червня, повідомило міністерство юстиції. Далі за популярністю йдуть чоловічі імена Матвій, Максим, Давид, Микита, Михайло, Данило, Богдан, Андрій, Олександр, Іван та Василь. Серед жіночих імен найпопулярнішими після Софії виявилися Анастасія, Анна, Марія, Аліса, Вікторія, Вероніка, Поліна і Луна. https://zn.ua/ukr/UKRAINE/nazvani-naypo ... 2023_.html Щось Ви відстали від життя...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 16 лис, 2020 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.