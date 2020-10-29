Додано: Пон 16 лис, 2020 20:10

А що - не помітно?

Я Вас весь час намагаюся спрямувати "на путь истинный" а Ви все ніяк не станете...

Помилка за помилкою...

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.