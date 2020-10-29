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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 838839840841
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:07

  akurt написав:Вам, як розлученому із жінкою, повідомляю: дійсно жінок було більше, ніж чоловіків, бо жінки впевнилися в тому, що кількість незграб перебільшує всіляке очікування.
Крім того, не хочуть жити з наркоманами та алкашами.
Жінки завжди були мудріші - до певного часу - за чоловіків...
До речі, жодного разу не чув, щоби з української діаспори хоч одну звали "Наташа".
Здається, то російське жіноче ім"я.

Пан акурт зграба?
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:10

А що - не помітно?
Я Вас весь час намагаюся спрямувати "на путь истинный" а Ви все ніяк не станете...
Помилка за помилкою...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:19

  akurt написав:А що - не помітно?
Я Вас весь час намагаюся спрямувати "на путь истинный" а Ви все ніяк не станете...
Помилка за помилкою...

До неньки імпортують Абдулів і Махмедів?
Скільки?
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:36

Там не так.
По-перше, "Абдул" та "Махмед" не є турецькими чоловічими іменами.
По-друге, сторонитися треба жінкам чоловіків із іншими іменами. За даними соціологічних досліджень, найбільшими невдахами по життю є українці із іменами "Андрій". Як правило - безробітні, без хати, без кубла, та такі, яких ваганяють з хати жінки.
Серед моїх знайомих тільки один такий - колись мав аж три кіоска в одному обласному центрі - але його ж реалізатор його перевершив та вигнав з того бізнесу. Зараз "Имя его - "никто" и зовут его "никак"".
Сумно, але правда.
Як говорив професор Преображенський - "Следовательно, разруха в головах!"
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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