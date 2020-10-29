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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 838839840841
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:07

  akurt написав:Вам, як розлученому із жінкою, повідомляю: дійсно жінок було більше, ніж чоловіків, бо жінки впевнилися в тому, що кількість незграб перебільшує всіляке очікування.
Крім того, не хочуть жити з наркоманами та алкашами.
Жінки завжди були мудріші - до певного часу - за чоловіків...
До речі, жодного разу не чув, щоби з української діаспори хоч одну звали "Наташа".
Здається, то російське жіноче ім"я.

Пан акурт зграба?
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:10

А що - не помітно?
Я Вас весь час намагаюся спрямувати "на путь истинный" а Ви все ніяк не станете...
Помилка за помилкою...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:19

  akurt написав:А що - не помітно?
Я Вас весь час намагаюся спрямувати "на путь истинный" а Ви все ніяк не станете...
Помилка за помилкою...

До неньки імпортують Абдулів і Махмедів?
Скільки?
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:36

Там не так.
По-перше, "Абдул" та "Махмед" не є турецькими чоловічими іменами.
По-друге, сторонитися треба жінкам чоловіків із іншими іменами. За даними соціологічних досліджень, найбільшими невдахами по життю є українці із іменами "Андрій". Як правило - безробітні, без хати, без кубла, та такі, яких ваганяють з хати жінки.
Серед моїх знайомих тільки один такий - колись мав аж три кіоска в одному обласному центрі - але його ж реалізатор його перевершив та вигнав з того бізнесу. Зараз "Имя его - "никто" и зовут его "никак"".
Сумно, але правда.
Як говорив професор Преображенський - "Следовательно, разруха в головах!"
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:14

  Мизантрóп написав:
  akurt написав:- руководство горнолыжной школы Activ-sport в этом году приняло решение проводить горнолыжную школу и соревнования именно в Турции и именно там, где советовал всем форумчанам akurt: горнолыжный центр Kayseri-Ercies. Это в 625 км от Анталии - авиабилеты Анталия-Кайсери стоят 40 долларов туда и обратно, но akurt ежегодно ездит туда на своем авто с номерами украинской регистрации - прекрасная скоростная трасса - половина пути - через горы с преодолением горного перевала в 1900 м.
Для форумчан:
02.01.2021 - 09.01.2021
Рождественская (!!!!) горнолыжная школа в лучших традициях «Activ-Sport», 30 часов занятий, лекции, семинары, фотосессии на лыжах, видеоанализы, соревнования, Рождественский ужин, экскурсии в старый город, шопинг и окололыжная программа от Чеслава (!!!) (я лично с ним знаком - это он научил меня после горнолыжного катания повышать свой иммунитет бокалом итальянского Prosecco) никого не оставит равнодушным.
Традиционно в этот период собирается самая сильная спортивная группа, которую представляют лучшие горнолыжники-любители Украины. Ожидаются очень интересные соревнования, по масштабам сравнимые с любительским Чемпионатом Украины.
Цена от 270 евро с человека.

Я ждал этого,зима же впереди.

Австрія закрила всі горнолижні місця.
Карантин. Всі в Туреччину.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:18

Легкое ощущение, что живешь в потустороннем мире.
Украина: ВР МОЖЕТ (!!!) рассматреть вопрос о том, что бензин должен подешеветь на 3 гривны за литр.
https://news.finance.ua/ru/news/-/48215 ... -na-benzin
Турция: всех через прессу днем уведомили, что сегодня с полуночи бензин дешевеет на 0,32 лиры или на 1,5 гривны за литр.
Без парламентов...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 16 лис, 2020 21:21, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:20

  akurt написав:Там не так.
По-перше, "Абдул" та "Махмед" не є турецькими чоловічими іменами.
По-друге, сторонитися треба жінкам чоловіків із іншими іменами. За даними соціологічних досліджень, найбільшими невдахами по життю є українці із іменами "Андрій". Як правило - безробітні, без хати, без кубла, та такі, яких ваганяють з хати жінки.
Серед моїх знайомих тільки один такий - колись мав аж три кіоска в одному обласному центрі - але його ж реалізатор його перевершив та вигнав з того бізнесу. Зараз "Имя его - "никто" и зовут его "никак"".
Сумно, але правда.
Як говорив професор Преображенський - "Следовательно, разруха в головах!"


https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_II_%D0%A4%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%85
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:21

  akurt написав:Там не так.
По-перше, "Абдул" та "Махмед" не є турецькими чоловічими іменами.
По-друге, сторонитися треба жінкам чоловіків із іншими іменами. За даними соціологічних досліджень, найбільшими невдахами по життю є українці із іменами "Андрій". Як правило - безробітні, без хати, без кубла, та такі, яких ваганяють з хати жінки.
Серед моїх знайомих тільки один такий - колись мав аж три кіоска в одному обласному центрі - але його ж реалізатор його перевершив та вигнав з того бізнесу. Зараз "Имя его - "никто" и зовут его "никак"".
Сумно, але правда.
Як говорив професор Преображенський - "Следовательно, разруха в головах!"

Часто слышу в разговорах фразу "ну ты Алёша". Раньше даже такая поговорка была - ты что, Алеша? Подразумевалось - ты что, псих?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:27

Бачите, пан Флайман, ми разом підвищуємо обізнанність форумчан.
Бачите, і Вікіпедію почали читати...
Але будьте обережним: султан Мехмед II Фатіх дав би наказ відрубати Вам голову, якщо би Ви його назвали "Махмед"
Цікаво, що Мехмед II Фатіх народився 29 березня 1432 в Едірне.
Я в Едірне - то на кордоні із Грецією - був разів десять.
Від Едірне до Стамбула - просто неймовіна швидкісна траса до Стамбула - три полоси в кожному напрямку та жодного перехрестя... Платна, там десь 240 км - треба заплатити десь 12 лір або приблизно 50 гривень.

Пан Мхххххххх (на дай Боже згадати в напрямку ночі - бо форумчанам щось погане насниться та буде невдача в бізнесі) активізувався.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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