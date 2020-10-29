Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Вам, як розлученому із жінкою, повідомляю: дійсно жінок було більше, ніж чоловіків, бо жінки впевнилися в тому, що кількість незграб перебільшує всіляке очікування. Крім того, не хочуть жити з наркоманами та алкашами. Жінки завжди були мудріші - до певного часу - за чоловіків... До речі, жодного разу не чув, щоби з української діаспори хоч одну звали "Наташа". Здається, то російське жіноче ім"я.
А що - не помітно? Я Вас весь час намагаюся спрямувати "на путь истинный" а Ви все ніяк не станете... Помилка за помилкою...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Там не так. По-перше, "Абдул" та "Махмед" не є турецькими чоловічими іменами. По-друге, сторонитися треба жінкам чоловіків із іншими іменами. За даними соціологічних досліджень, найбільшими невдахами по життю є українці із іменами "Андрій". Як правило - безробітні, без хати, без кубла, та такі, яких ваганяють з хати жінки. Серед моїх знайомих тільки один такий - колись мав аж три кіоска в одному обласному центрі - але його ж реалізатор його перевершив та вигнав з того бізнесу. Зараз "Имя его - "никто" и зовут его "никак"". Сумно, але правда. Як говорив професор Преображенський - "Следовательно, разруха в головах!"
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:- руководство горнолыжной школы Activ-sport в этом году приняло решение проводить горнолыжную школу и соревнования именно в Турции и именно там, где советовал всем форумчанам akurt: горнолыжный центр Kayseri-Ercies. Это в 625 км от Анталии - авиабилеты Анталия-Кайсери стоят 40 долларов туда и обратно, но akurt ежегодно ездит туда на своем авто с номерами украинской регистрации - прекрасная скоростная трасса - половина пути - через горы с преодолением горного перевала в 1900 м. Для форумчан: 02.01.2021 - 09.01.2021 Рождественская (!!!!) горнолыжная школа в лучших традициях «Activ-Sport», 30 часов занятий, лекции, семинары, фотосессии на лыжах, видеоанализы, соревнования, Рождественский ужин, экскурсии в старый город, шопинг и окололыжная программа от Чеслава (!!!) (я лично с ним знаком - это он научил меня после горнолыжного катания повышать свой иммунитет бокалом итальянского Prosecco) никого не оставит равнодушным. Традиционно в этот период собирается самая сильная спортивная группа, которую представляют лучшие горнолыжники-любители Украины. Ожидаются очень интересные соревнования, по масштабам сравнимые с любительским Чемпионатом Украины. Цена от 270 евро с человека.
Я ждал этого,зима же впереди.
Австрія закрила всі горнолижні місця. Карантин. Всі в Туреччину.
Легкое ощущение, что живешь в потустороннем мире. Украина: ВР МОЖЕТ (!!!) рассматреть вопрос о том, что бензин должен подешеветь на 3 гривны за литр. https://news.finance.ua/ru/news/-/48215 ... -na-benzin Турция: всех через прессу днем уведомили, что сегодня с полуночи бензин дешевеет на 0,32 лиры или на 1,5 гривны за литр. Без парламентов...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 16 лис, 2020 21:21, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Там не так. По-перше, "Абдул" та "Махмед" не є турецькими чоловічими іменами. По-друге, сторонитися треба жінкам чоловіків із іншими іменами. За даними соціологічних досліджень, найбільшими невдахами по життю є українці із іменами "Андрій". Як правило - безробітні, без хати, без кубла, та такі, яких ваганяють з хати жінки. Серед моїх знайомих тільки один такий - колись мав аж три кіоска в одному обласному центрі - але його ж реалізатор його перевершив та вигнав з того бізнесу. Зараз "Имя его - "никто" и зовут его "никак"". Сумно, але правда. Як говорив професор Преображенський - "Следовательно, разруха в головах!"
akurt написав:Там не так. По-перше, "Абдул" та "Махмед" не є турецькими чоловічими іменами. По-друге, сторонитися треба жінкам чоловіків із іншими іменами. За даними соціологічних досліджень, найбільшими невдахами по життю є українці із іменами "Андрій". Як правило - безробітні, без хати, без кубла, та такі, яких ваганяють з хати жінки. Серед моїх знайомих тільки один такий - колись мав аж три кіоска в одному обласному центрі - але його ж реалізатор його перевершив та вигнав з того бізнесу. Зараз "Имя его - "никто" и зовут его "никак"". Сумно, але правда. Як говорив професор Преображенський - "Следовательно, разруха в головах!"
Часто слышу в разговорах фразу "ну ты Алёша". Раньше даже такая поговорка была - ты что, Алеша? Подразумевалось - ты что, псих?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Бачите, пан Флайман, ми разом підвищуємо обізнанність форумчан. Бачите, і Вікіпедію почали читати... Але будьте обережним: султан Мехмед II Фатіх дав би наказ відрубати Вам голову, якщо би Ви його назвали "Махмед" Цікаво, що Мехмед II Фатіх народився 29 березня 1432 в Едірне. Я в Едірне - то на кордоні із Грецією - був разів десять. Від Едірне до Стамбула - просто неймовіна швидкісна траса до Стамбула - три полоси в кожному напрямку та жодного перехрестя... Платна, там десь 240 км - треба заплатити десь 12 лір або приблизно 50 гривень.
Пан Мхххххххх (на дай Боже згадати в напрямку ночі - бо форумчанам щось погане насниться та буде невдача в бізнесі) активізувався.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.