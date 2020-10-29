Можливо, Вам повезе, бо для інвестора є позитив:
1. Дані про продаж квартир в Турецькій руспубліці громаднам Туреччини в жовтні 2020:
Продаж квартир знизився в жовтні на 16,3% у порівнянні з жовтнем 2019 року.
Найбільшу кількість квратир турки купували НЕ в Анталії, а в Стамбулі та Анкарі - цілком зрозуміло.
Менша активність громадян країни безумовно повинна вплинути на рівень цін квартир і полегшить долю іноземця.
Посилили умови отримання іпотечних кредитів - ось і результат - в іпотеку в жовтні купили 25 566 квартир. Частка квартир, куплених в іпотеку - п'ята частина (!!!) від усієї кількості проданих квартир.
Ось так працює іпотека.
2. Вчера из интереса осматривал новый жилой комплекс - находится между микрорайонами Хурма и Сарысу - по дороге на пляж заглянул - то удивило:
- приличный застройщик (сейчас по памяти не вспомню, но знаю, что хороший).
- движняк не слабый - заселяются. Даже удивился активности.
- не очень близко к пляжу но вообще-то место и неплохое.
- реально близко к горам.
Справа находится очень неплохой жилой комплекс Tenis resort - комплексу 10 лет. В июле 2018 года приятель умудрился там купить квартиру "3+1" за 270 000 лир при курсе лира-доллар 6,86 (повезло - выиграл на скачке курс доллара).
Что интересно, на днях там выставили в продажу квартиру за 500 000 лир. При этом слегка лукавят: пишут, что новострой. Нет, не новострой - дому уже 10 лет, но выглядит как новый.
В Анталии утром термометр на балконе показывает 19,5 градуса, в квартире +21,5 градуса.
Голубое небо и яркое солнце - день проведу на Средиземном море.