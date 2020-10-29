Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
polanna11 написав: в тому комплексі в хурмі хотіла дуплекс, але несклалося бо всі з видом на гори розпродані. надалі в пошуках(
Можливо, Вам повезе, бо для інвестора є позитив: 1. Дані про продаж квартир в Турецькій республіці громадянам Туреччини в жовтні 2020: Продаж квартир знизився в жовтні на 16,3% у порівнянні з жовтнем 2019 року. Найбільшу кількість квартир турки купували НЕ в Анталії, а в Стамбулі та в Анкарі - цілком зрозуміло. Менша активність громадян країни безумовно повинна вплинути на рівень цін квартир і полегшить долю іноземця. Посилили умови отримання іпотечних кредитів - ось і результат - в іпотеку в жовтні купили менше - 25 566 квартир. Частка квартир, куплених в іпотеку - п'ята частина (!!!) від усієї кількості проданих квартир. Ось так працює іпотека.
2. Вчера из интереса осматривал новый жилой комплекс - находится между микрорайонами Хурма и Сарысу - по дороге на пляж заглянул - то удивило: - приличный застройщик (сейчас по памяти не вспомню, но знаю, что хороший). - движняк не слабый - заселяются. Даже удивился активности. - не очень близко к пляжу, но вообще-то место и неплохое. - реально близко к горам. Справа находится очень неплохой жилой комплекс Tenis resort - комплексу 10 лет. В июле 2018 года приятель умудрился там купить квартиру "3+1" за 270 000 лир при курсе лира-доллар 6,86 (повезло - выиграл на скачке курс доллара).
Самое интересное на этапе котлована - на мой колхозный взгляд - находится здесь: Тихая улочка параллельно главной, рядом очень хорошие и приличные жилые комплексы. Такого глубокого фундамента (экскаватор стоит глубоко внизу) я еще не видел. Кто застройщик и что, и как будет не знаю. В Анталии утром термометр на балконе показывает 19,5 градуса, в квартире +21,5 градуса. Голубое небо и яркое солнце - день проведу на Средиземном море.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 17 лис, 2020 09:22, всього редагувалось 2 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
За важное информационное ценное сообщение сверху поставил "+" господин flyman. Теперь Вы знаете всё.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:За важное информационное ценное сообщение сверху поставил "+" господин flyman. Теперь Вы знаете всё.
имеет право
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
akurt написав:За важное информационное ценное сообщение сверху поставил "+" господин flyman. Теперь Вы знаете всё.
имеет право
Там было написано, что я считаю акурта мразью и подонком и если бы с 18м веке мы были, то вызвал бы его на дуэль. И вообще пора вернуть название старое одному городу. Эрдогеришка довыедивается. Армяне ему все припомнят!
Загадка: на какую бутылку садится акурт по утрам? Ответ: на бутылку турецкого йогурта’.
О! Класс! В Остине (штат Техас) - 02 часа ночи - не спится красавцу-дагестанцу Понаехалу и безработному киевлянину Мизантропу. Интересная "спарка"! Аж подпрыгивают красавцы! Читать и выполнять, господа форумчане!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 17 лис, 2020 09:58, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
polanna11 написав:flyman і мені допоможіть купити квартиру) холодає, навіть дитина вже готова вивчати турецьку) в тому комплексі в хурмі хотіла дуплекс, але несклалося бо всі з видом на гори розпродані. надалі в пошуках(