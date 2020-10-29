Додано: Вів 17 лис, 2020 08:30

polanna11 написав: в тому комплексі в хурмі хотіла дуплекс, але несклалося бо всі з видом на гори розпродані. надалі в пошуках( в тому комплексі в хурмі хотіла дуплекс, але несклалося бо всі з видом на гори розпродані. надалі в пошуках(

громадянам Туреччини

Можливо, Вам повезе, бо для інвестора є позитив:1. Дані про продаж квартир в Турецькій республіців жовтні 2020:Продаж квартир знизився в жовтні на 16,3% у порівнянні з жовтнем 2019 року.Найбільшу кількість квартир турки купували НЕ в Анталії, а в Стамбулі та в Анкарі - цілком зрозуміло.Менша активність громадян країни безумовно повинна вплинути на рівень цін квартир і полегшить долю іноземця.Посилили умови отримання іпотечних кредитів - ось і результат - в іпотеку в жовтні купили менше - 25 566 квартир. Частка квартир, куплених в іпотеку - п'ята частина (!!!) від усієї кількості проданих квартир.Ось так працює іпотека.2. Вчера из интереса осматривал новый жилой комплекс - находится между микрорайонами Хурма и Сарысу -- то удивило:- приличный застройщик (сейчас по памяти не вспомню, но знаю, что хороший).- движняк не слабый - заселяются. Даже удивился активности.- не очень близко к пляжу, но вообще-то место и неплохое.- реально близко к горам.Справа находится очень неплохой жилой комплекс Tenis resort - комплексу 10 лет. В июле 2018 года приятель умудрился там купить квартиру "3+1" за 270 000 лир при курсе лира-доллар 6,86 (повезло - выиграл на скачке курс доллара).Самое интересное- на мой колхозный взгляд - находится здесь:Тихая улочка параллельно главной, рядом очень хорошие и приличные жилые комплексы.Такого глубокого фундамента (экскаватор стоит глубоко внизу) я еще не видел.Кто застройщик и что, и как будет не знаю.В Анталии утром термометр на балконе показывает 19,5 градуса, в квартире +21,5 градуса.Голубое небо и яркое солнце - день проведу на Средиземном море.