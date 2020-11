Додано: Вів 17 лис, 2020 10:14

Понаехал написав: flyman написав: оператор обліківки акурт, мігістр брехні і склок оператор обліківки акурт, мігістр брехні і склок

Он вор. Вор должен сидеть с тюрьме. Меня дважды за эту фразу банили уже. При этом он сам сознался в воровстве. Фантастика.... Он вор. Вор должен сидеть с тюрьме. Меня дважды за эту фразу банили уже. При этом он сам сознался в воровстве. Фантастика....

you are not a skier