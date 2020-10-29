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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 840841842843
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:00

  flyman написав:пишіть акурту, він експерт по нерухомсті

Он ещё и организатор куколд оргий по всей Турции.:)
Загадка: на какую бутылку садится акурт по утрам?
Ответ: на бутылку турецкого йогурта’.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:01

  Понаехал написав:
  Мизантрóп написав:
  akurt написав:За важное информационное ценное сообщение сверху поставил "+" господин flyman.
Теперь Вы знаете всё.

имеет право

Там было написано, что я считаю акурта мразью и подонком и если бы с 18м веке мы были, то вызвал бы его на дуэль. И вообще пора вернуть название старое одному городу. Эрдогеришка довыедивается. Армяне ему все припомнят!

оператор обліківки акурт, мігістр брехні і склок
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:01

  flyman написав:
  polanna11 написав:flyman і мені допоможіть купити квартиру) холодає, навіть дитина вже готова вивчати турецьку) в тому комплексі в хурмі хотіла дуплекс, але несклалося бо всі з видом на гори розпродані. надалі в пошуках(

пишіть акурту, він експерт по нерухомсті


Дякую за визначення - експерт-не експерт, але в деяких питаннях і розбираюся, і орієнтуюся, і можу дати пораду, і тримаю "руку на пульсі".
Я неадекватів не читаю - то Ви там все "плюсуєте" - гадаю пан Понаехал дав Вам пораду щось купити у Вишневому - він туди вклався по самі вуха.
Виконуєте?
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:02

  flyman написав:оператор обліківки акурт, мігістр брехні і склок

Он вор. Вор должен сидеть с тюрьме. Меня дважды за эту фразу банили уже. При этом он сам сознался в воровстве. Фантастика....
Загадка: на какую бутылку садится акурт по утрам?
Ответ: на бутылку турецкого йогурта’.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:03

  akurt написав:і тримаю "руку на пульсі".

То что ты дзюбиш вялую сосиску, не значит держать руку на пульсе :)
Загадка: на какую бутылку садится акурт по утрам?
Ответ: на бутылку турецкого йогурта’.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:04

  akurt написав:
  flyman написав:
  polanna11 написав:flyman і мені допоможіть купити квартиру) холодає, навіть дитина вже готова вивчати турецьку) в тому комплексі в хурмі хотіла дуплекс, але несклалося бо всі з видом на гори розпродані. надалі в пошуках(

пишіть акурту, він експерт по нерухомсті


Дякую за визначення - експерт-не експерт, але в деяких питаннях і розбираюся, і орієнтуюся, і можу дати пораду, і тримаю "руку на пульсі".
Я неадекватів не читаю - то Ви там все "плюсуєте" - гадаю пан Понаехал дав Вам пораду щось купити у Вишневому - він туди вклався по самі вуха.
Виконуєте?

експерт-не-експерт з нерухомості, протріть очі, які "плюсуєте"?
  polanna11 написав:flyman і мені допоможіть купити квартиру) холодає, навіть дитина вже готова вивчати турецьку) в тому комплексі в хурмі хотіла дуплекс, але несклалося бо всі з видом на гори розпродані. надалі в пошуках(

пишіть акурту, він експерт по нерухомсті

можете допомогти людині, чи "морожений окунь" захопив обліківку акурта?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 17 лис, 2020 10:09, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:06

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:експерт-не-експерт з нерухомості, протріть очі, які "плюсуєте"?
Акурт никогда не ошибаецца-4 закон Семеныча
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:14

  Понаехал написав:
  flyman написав:оператор обліківки акурт, мігістр брехні і склок

Он вор. Вор должен сидеть с тюрьме. Меня дважды за эту фразу банили уже. При этом он сам сознался в воровстве. Фантастика....

you are not a skier :wink:
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:16

  flyman написав:можете допогти людині, чи як морожений окунь?

За три роки життя тут - я вже про це писав:
- купив "1+1" собі.
- допоміг колезі по роботі в травні 2018 купити новеньку двушку площею в 60 квадратів за 54 000 доларів.
- допоміг приятелю в вересні 2019 купити "2+1" за 84 000 ойро площею 90 квадратів в новенькому будинку (встигли вихопити останню - резервували на третьому поверсі - але забрали буквально за день перед нами - взяли на другому).

Але Ви про те нікому не розказуйте, то по секрету.
Офіціна версія також мною викладался і Ви про неї можете всім розказувати:
- в суботу продав 3 (три) квартири, поки іздив на ровері вздовж Середземного моря.
- в неділю продав 5 (п"ять) квартир, поки проводив час на Середземному морі.
Саме цікаве було вчора - поки пан flyman настрочив на Фінансовому форумі України 36 (ТРИДЦЯТЬ ШІСТЬ!!!!) повідомлень - менше, ніж за добу - я продав 8 (вісім) квартир.
Вчіться!

P.S. Дуже розумно зробили, що прибрали свій "+", поставлений дагестансько-білоруському знавцю нерухомості.
  flyman написав:експерт-не-експерт з нерухомості, протріть очі, які "плюсуєте"?

А то було реально соромно за Вас. Виправилися - вже приємно - не опускаєтеся на дно життя разом із дописувачами вище. Бачите, як підстрибують...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:34

"Три Закони Акурта" успішно втілюються у життя:
- за повідомленням українців, шо прибули на поромі "Чорноморськ-Карасу" (порт на узбережжі Чорного моря на півночі Туреччини) - в кожному рейсі переправляється 5-7 автівок українців. Всі каюти завжди зайняті.
Для довідки: вартість перевезення авто - 190 доларів, пасажира - від 85 доларів. Дозволяється завантажити авто будь-якими речами і навіть завантажити багажник зверху. В останньому випадку можливо, що митники попросять показати вміст.
- вчора я побачив "наших", що прибули на авто - номери серії "АА" - залишив записку із своїм телефоном.
Сьогодні була коротка розмова на вулиці - сказали, що дуже поспішають - в авто сидів синочок років в 16 - дуже поспішали на якийсь екзамен.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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