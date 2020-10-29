Он ещё и организатор куколд оргий по всей Турции.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 лис, 2020 10:00
Он ещё и организатор куколд оргий по всей Турции.
Загадка: на какую бутылку садится акурт по утрам?
Ответ: на бутылку турецкого йогурта’.
Додано: Вів 17 лис, 2020 10:01
оператор обліківки акурт, мігістр брехні і склок
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 17 лис, 2020 10:01
Дякую за визначення - експерт-не експерт, але в деяких питаннях і розбираюся, і орієнтуюся, і можу дати пораду, і тримаю "руку на пульсі".
Я неадекватів не читаю - то Ви там все "плюсуєте" - гадаю пан Понаехал дав Вам пораду щось купити у Вишневому - він туди вклався по самі вуха.
Виконуєте?
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 17 лис, 2020 10:02
Он вор. Вор должен сидеть с тюрьме. Меня дважды за эту фразу банили уже. При этом он сам сознался в воровстве. Фантастика....
Загадка: на какую бутылку садится акурт по утрам?
Ответ: на бутылку турецкого йогурта’.
Додано: Вів 17 лис, 2020 10:03
То что ты дзюбиш вялую сосиску, не значит держать руку на пульсе
Загадка: на какую бутылку садится акурт по утрам?
Ответ: на бутылку турецкого йогурта’.
Додано: Вів 17 лис, 2020 10:04
експерт-не-експерт з нерухомості, протріть очі, які "плюсуєте"?
можете допомогти людині, чи "морожений окунь" захопив обліківку акурта?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 17 лис, 2020 10:09, всього редагувалось 3 разів.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 17 лис, 2020 10:06
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Акурт никогда не ошибаецца-4 закон Семеныча
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Вів 17 лис, 2020 10:14
you are not a skier
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Вів 17 лис, 2020 10:16
За три роки життя тут - я вже про це писав:
- купив "1+1" собі.
- допоміг колезі по роботі в травні 2018 купити новеньку двушку площею в 60 квадратів за 54 000 доларів.
- допоміг приятелю в вересні 2019 купити "2+1" за 84 000 ойро площею 90 квадратів в новенькому будинку (встигли вихопити останню - резервували на третьому поверсі - але забрали буквально за день перед нами - взяли на другому).
Але Ви про те нікому не розказуйте, то по секрету.
Офіціна версія також мною викладался і Ви про неї можете всім розказувати:
- в суботу продав 3 (три) квартири, поки іздив на ровері вздовж Середземного моря.
- в неділю продав 5 (п"ять) квартир, поки проводив час на Середземному морі.
Саме цікаве було вчора - поки пан flyman настрочив на Фінансовому форумі України 36 (ТРИДЦЯТЬ ШІСТЬ!!!!) повідомлень - менше, ніж за добу - я продав 8 (вісім) квартир.
Вчіться!
P.S. Дуже розумно зробили, що прибрали свій "+", поставлений дагестансько-білоруському знавцю нерухомості.
А то було реально соромно за Вас. Виправилися - вже приємно - не опускаєтеся на дно життя разом із дописувачами вище. Бачите, як підстрибують...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 17 лис, 2020 10:34
"Три Закони Акурта" успішно втілюються у життя:
- за повідомленням українців, шо прибули на поромі "Чорноморськ-Карасу" (порт на узбережжі Чорного моря на півночі Туреччини) - в кожному рейсі переправляється 5-7 автівок українців. Всі каюти завжди зайняті.
Для довідки: вартість перевезення авто - 190 доларів, пасажира - від 85 доларів. Дозволяється завантажити авто будь-якими речами і навіть завантажити багажник зверху. В останньому випадку можливо, що митники попросять показати вміст.
- вчора я побачив "наших", що прибули на авто - номери серії "АА" - залишив записку із своїм телефоном.
Сьогодні була коротка розмова на вулиці - сказали, що дуже поспішають - в авто сидів синочок років в 16 - дуже поспішали на якийсь екзамен.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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