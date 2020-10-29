Додано: Вів 17 лис, 2020 10:16

flyman написав: можете допогти людині, чи як морожений окунь? можете допогти людині, чи як морожений окунь?

flyman написав: експерт-не-експерт з нерухомості, протріть очі, які "плюсуєте"?

експерт-не-експерт з нерухомості, протріть очі, які "плюсуєте"?

За три роки життя тут - я вже про це писав:- купив "1+1" собі.- допоміг колезі по роботі в травні 2018 купити новеньку двушку площею в 60 квадратів за 54 000 доларів.- допоміг приятелю в вересні 2019 купити "2+1" за 84 000 ойро площею 90 квадратів в новенькому будинку (встигли вихопити останню - резервували на третьому поверсі - але забрали буквально за день перед нами - взяли на другому).Але Ви про те нікому не розказуйте, то по секрету.Офіціна версія також мною викладался і Ви про неї можете всім розказувати:- в суботу продав 3 (три) квартири, поки іздив на ровері вздовж Середземного моря.- в неділю продав 5 (п"ять) квартир, поки проводив час на Середземному морі.Саме цікаве було вчора - поки паннастрочив на Фінансовому форумі України(ТРИДЦЯТЬ ШІСТЬ!!!!) повідомлень - менше, ніж за добу - я продав 8 (вісім) квартир.Дуже розумно зробили, що прибрали свій "", поставлений дагестансько-білоруському знавцю нерухомості.А то було реально соромно за Вас. Виправилися - вже приємно - не опускаєтеся на дно життя разом із дописувачами вище. Бачите, як підстрибують...