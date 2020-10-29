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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 17 лис, 2020 10:34
"Три Закони Акурта" успішно втілюються у життя:
- за повідомленням українців, шо прибули на поромі "Чорноморськ-Карасу" (порт на узбережжі Чорного моря на півночі Туреччини) - в кожному рейсі переправляється 5-7 автівок українців. Всі каюти завжди зайняті.
Для довідки: вартість перевезення авто - 190 доларів, пасажира - від 85 доларів. Дозволяється завантажити авто будь-якими речами і навіть завантажити багажник зверху. В останньому випадку можливо, що митники попросять показати вміст.
- вчора я побачив "наших", що прибули на авто - номери серії "АА" - залишив записку із своїм телефоном.
Сьогодні була коротка розмова на вулиці - сказали, що дуже поспішають - в авто сидів синочок років в 16 - дуже поспішали на якийсь екзамен.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 10:51
polanna11 написав:flyman
і мені допоможіть купити квартиру) холодає, навіть дитина вже готова вивчати турецьку) в тому комплексі в хурмі хотіла дуплекс, але несклалося бо всі з видом на гори розпродані. надалі в пошуках(
ви не по адресу звертаєтеся, пишіть обліківці акурт
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Додано: Вів 17 лис, 2020 11:01
polanna11 написав:BIGor
у меня есть несколько квартир в украине, хватит:) хочется у моря для души. по поводу трат в Анталии - действительно на жизнь уходит меньше. за те же деньги получаешь гораздо больше, это факт и это манит.
Сейчас сезон:
- гранатов - цена от 2,5 до 5 лиры за кг - это от 9 до 22 гривен за 1 кг.
- мандаринов - цена от 2,5 лир за кг - это от 9 гривен кг.
- апельсинов - цена пока высокая - первый урожая этого года - от 4 лир это примерно 18 гривен кг - скоро будут по 1-1,5 лиры кг (от 3,75 гривен за 1 кг).
- грибов - Рыжики - продаются и на рынке и в МЕТРО - по 26 гривен кг - это по 92 гривны кг.
В МЕТРО продаются грибы - Рыжик - в таких шикарных коробках, что можно купить только ради коробки - деревянные дощечки.
- хурма - по 6 лир кг, но еще твёрдая.
- лимоны кажется по 4 лиры - это по 15 гривен кг.
Турков приглашают на сбор апельсинов - платят по 100 лир в день (это примерно по 360 гривен в день). Такая оплата понятна: при работе 25 дней в месяц он получит чистыми 2 500 лир, что, во-первых, выше минимальной оплаты труда в Турции, во-вторых, в 2 раза выше пособия по безработице и - в-третьих, обеспечит жизнь семьи из 4-х человек.
Нашим, конечно, такое не интересно - вон приятели к Новому году хотят закончить новый дом под Львовом - сказали, что рабочий меньше чем за 50 долларов в день не идет работать.
Курс турецкая лира-доллар: 7,73.
Курс украинская гривна - турецкая лира: 28,15/7,73=3,64
гривны за 1 турецкую лиру, то есть цены нужно умножать на 3,64. Если очень точно считать, то:
- бензин марки А95: 6,80х3,64=24,75 гривен (это самый дрогой на British Petroleum
);
- рыжики 26х3,64=94,64 гривны взял 2 коробки - общий вес не смотрел - думаю более 2 кг - одну пожарили - как закуска к виски, вторую заморозили.
- лосось норвежский тушка: 51 лира кг или 51х3,64=185,64 гривын кг.
Из того что подорожало: баранья нога - стоила где то 56 лир кг, стал стоить кажется 61 лиру кг.
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 17 лис, 2020 11:16, всього редагувалось 2 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 11:05
akurt написав:
Рыжики - продаются и на рынке и в МЕТРО - по 26 гривен кг - это по 92 гривны кг.
борец за пробелы с грамматикой ,это как, на каком калькуляторе?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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Додано: Вів 17 лис, 2020 11:32
akurt написав: polanna11 написав:BIGor
у меня есть несколько квартир в украине, хватит:) хочется у моря для души. по поводу трат в Анталии - действительно на жизнь уходит меньше. за те же деньги получаешь гораздо больше, это факт и это манит.
Сейчас сезон:
- гранатов - цена от 2,5 до 5 лиры за кг - это от 9 до 22 гривен за 1 кг.
- мандаринов - цена от 2,5 лир за кг - это от 9 гривен кг.
- апельсинов - цена пока высокая - первый урожая этого года - от 4 лир это примерно 18 гривен кг - скоро будут по 1-1,5 лиры кг (от 3,75 гривен за 1 кг).
- грибов - Рыжики - продаются и на рынке и в МЕТРО - по 26 гривен кг - это по 92 гривны кг.
В МЕТРО продаются грибы - Рыжик - в таких шикарных коробках, что можно купить только ради коробки - деревянные дощечки.
- хурма - по 6 лир кг, но еще твёрдая.
- лимоны кажется по 4 лиры - это по 15 гривен кг.
Турков приглашают на сбор апельсинов - платят по 100 лир в день (это примерно по 360 гривен в день). Такая оплата понятна: при работе 25 дней в месяц он получит чистыми 2 500 лир, что, во-первых, выше минимальной оплаты труда в Турции, во-вторых, в 2 раза выше пособия по безработице и - в-третьих, обеспечит жизнь семьи из 4-х человек.
Нашим, конечно, такое не интересно - вон приятели к Новому году хотят закончить новый дом под Львовом - сказали, что рабочий меньше чем за 50 долларов в день не идет работать.
Курс турецкая лира-доллар: 7,73.
Курс украинская гривна - турецкая лира: 28,15/7,73=3,64
гривны за 1 турецкую лиру, то есть цены нужно умножать на 3,64. Если очень точно считать, то:
- бензин марки А95: 6,80х3,64=24,75 гривен (это самый дрогой на British Petroleum
);
- рыжики 26х3,64=94,64 гривны взял 2 коробки - общий вес не смотрел - думаю более 2 кг - одну пожарили - как закуска к виски, вторую заморозили.
- лосось норвежский тушка: 51 лира кг или 51х3,64=185,64 гривын кг.
Из того что подорожало: баранья нога - стоила где то 56 лир кг, стал стоить кажется 61 лиру кг.
дорогий бензин в Туреччині.
Ладно.
Не буду розказувати про сестру в Польщі.
І громадянство має, і операцію "на шару" зробила (тобто тому, що платить страхові внески роботодавець). І вчиться задармо на магістра та стипендію має. Ще на роботі числиться, але в зв"язку з короновірусом тільки з.п. отримує, а роботу не робе. І ще паньство доплачує допомогу на оренду житла... Ну то таке, головне що в Анталії +25, роботи іноземцям нема і не передбачається, зато рижики за 26 лір кг і можна віскі закушувати.
п.с.
так як, допоможете файній жіночці з аватарки?
Холодно, зима приходе, а квартири в теплій Анталії все нема...
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