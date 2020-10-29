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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 лис, 2020 22:08
flyman і мені допоможіть купити квартиру) холодає, навіть дитина вже готова вивчати турецьку) в тому комплексі в хурмі хотіла дуплекс, але несклалося бо всі з видом на гори розпродані. надалі в пошуках(
Додано: Вів 17 лис, 2020 08:30
Можливо, Вам повезе, бо для інвестора є позитив:
1. Дані про продаж квартир в Турецькій республіці громадянам Туреччини в жовтні 2020:
Продаж квартир знизився в жовтні на 16,3% у порівнянні з жовтнем 2019 року.
Найбільшу кількість квартир турки купували НЕ в Анталії, а в Стамбулі та в Анкарі - цілком зрозуміло.
Менша активність громадян країни безумовно повинна вплинути на рівень цін квартир і полегшить долю іноземця.
Посилили умови отримання іпотечних кредитів - ось і результат - в іпотеку в жовтні купили менше - 25 566 квартир. Частка квартир, куплених в іпотеку - п'ята частина (!!!) від усієї кількості проданих квартир.
Ось так працює іпотека.
2. Вчера из интереса осматривал новый жилой комплекс - находится между микрорайонами Хурма и Сарысу - по дороге на пляж заглянул - то удивило:
- приличный застройщик (сейчас по памяти не вспомню, но знаю, что хороший).
- движняк не слабый - заселяются. Даже удивился активности.
- не очень близко к пляжу, но вообще-то место и неплохое.
- реально близко к горам.
Справа находится очень неплохой жилой комплекс Tenis resort - комплексу 10 лет. В июле 2018 года приятель умудрился там купить квартиру "3+1" за 270 000 лир при курсе лира-доллар 6,86 (повезло - выиграл на скачке курс доллара).
Самое интересное на этапе котлована - на мой колхозный взгляд - находится здесь:
Тихая улочка параллельно главной, рядом очень хорошие и приличные жилые комплексы.
Такого глубокого фундамента (экскаватор стоит глубоко внизу) я еще не видел.
Кто застройщик и что, и как будет не знаю.
В Анталии утром термометр на балконе показывает 19,5 градуса, в квартире +21,5 градуса.
Голубое небо и яркое солнце - день проведу на Средиземном море.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 17 лис, 2020 09:22, всього редагувалось 2 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 17 лис, 2020 10:34
"Три Закони Акурта" успішно втілюються у життя:
- за повідомленням українців, шо прибули на поромі "Чорноморськ-Карасу" (порт на узбережжі Чорного моря на півночі Туреччини) - в кожному рейсі переправляється 5-7 автівок українців. Всі каюти завжди зайняті.
Для довідки: вартість перевезення авто - 190 доларів, пасажира - від 85 доларів. Дозволяється завантажити авто будь-якими речами і навіть завантажити багажник зверху. В останньому випадку можливо, що митники попросять показати вміст.
- вчора я побачив "наших", що прибули на авто - номери серії "АА" - залишив записку із своїм телефоном.
Сьогодні була коротка розмова на вулиці - сказали, що дуже поспішають - в авто сидів синочок років в 16 - дуже поспішали на якийсь екзамен.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:01
Сейчас сезон:
- гранатов - цена от 2,5 до 5 лиры за кг - это от 9 до 22 гривен за 1 кг.
- мандаринов - цена от 2,5 лир за кг - это от 9 гривен кг.
- апельсинов - цена пока высокая - первый урожая этого года - от 4 лир это примерно 18 гривен кг - скоро будут по 1-1,5 лиры кг (от 3,75 гривен за 1 кг).
- грибов - Рыжики - продаются и на рынке и в МЕТРО - по 26 гривен кг - это по 92 гривны кг.
В МЕТРО продаются грибы - Рыжик - в таких шикарных коробках, что можно купить только ради коробки - деревянные дощечки.
- хурма - по 6 лир кг, но еще твёрдая.
- лимоны кажется по 4 лиры - это по 15 гривен кг.
Турков приглашают на сбор апельсинов - платят по 100 лир в день (это примерно по 360 гривен в день). Такая оплата понятна: при работе 25 дней в месяц он получит чистыми 2 500 лир, что, во-первых, выше минимальной оплаты труда в Турции, во-вторых, в 2 раза выше пособия по безработице и - в-третьих, обеспечит жизнь семьи из 4-х человек.
Нашим, конечно, такое не интересно - вон приятели к Новому году хотят закончить новый дом под Львовом - сказали, что рабочий меньше чем за 50 долларов в день не идет работать.
Курс турецкая лира-доллар: 7,73.
Курс украинская гривна - турецкая лира: 28,15/7,73=3,64 гривны за 1 турецкую лиру, то есть цены нужно умножать на 3,64. Если очень точно считать, то:
- бензин марки А95: 6,80х3,64=24,75 гривен (это самый дрогой на British Petroleum);
- рыжики 26х3,64=94,64 гривны взял 2 коробки - общий вес не смотрел - думаю более 2 кг - одну пожарили - как закуска к виски, вторую заморозили.
- лосось норвежский тушка: 51 лира кг или 51х3,64=185,64 гривын кг.
Из того что подорожало: баранья нога - стоила где то 56 лир кг, стал стоить кажется 61 лиру кг.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 17 лис, 2020 11:16, всього редагувалось 2 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:05
борец за пробелы с грамматикой ,это как, на каком калькуляторе?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:32
дорогий бензин в Туреччині.
Ладно.
Не буду розказувати про сестру в Польщі.
І громадянство має, і операцію "на шару" зробила (тобто тому, що платить страхові внески роботодавець). І вчиться задармо на магістра та стипендію має. Ще на роботі числиться, але в зв"язку з короновірусом тільки з.п. отримує, а роботу не робе. І ще паньство доплачує допомогу на оренду житла... Ну то таке, головне що в Анталії +25, роботи іноземцям нема і не передбачається, зато рижики за 26 лір кг і можна віскі закушувати.
п.с.
так як, допоможете файній жіночці з аватарки?
Холодно, зима приходе, а квартири в теплій Анталії все нема...
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 17 лис, 2020 12:50
Как только что поплававший с маской и ластами в Средиземном море, скажу: текст выше приятно читать.
Я Вас, пан Флайман, чего и не ставлю в игнор - реально интересные мысли излагаете иногда.
Если бы у Вас под ногами ещё не путались неудачники по жизни - вообще было бы хорошо.
На пляже убирают кранами кабинки для переодевания - говорят, что скоро где-то будет зима.
Буйки, за которые нельзя заплывать, ещё не убирают.
Спасатели на пляже на вышках дежурят.
Пресный душ работает. На море штиль, у берега плавает много рыб.
Слева слышу речь группки людей - прислушался: латыши или латвийцы. Группы людей по 2-5 человек находятся на расстоянии 5-10 м друг от друга в «шахматном порядке». На пляже без масок.
На улицах все в масках.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:44
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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