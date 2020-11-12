Додано: Вів 17 лис, 2020 11:01

polanna11 написав: BIGor у меня есть несколько квартир в украине, хватит:) хочется у моря для души. по поводу трат в Анталии - действительно на жизнь уходит меньше. за те же деньги получаешь гораздо больше, это факт и это манит. у меня есть несколько квартир в украине, хватит:) хочется у моря для души. по поводу трат в Анталии - действительно на жизнь уходит меньше. за те же деньги получаешь гораздо больше, это факт и это манит.

рабочий меньше чем за 50 долларов в день не идет работать.

Сейчас сезон:- гранатов - цена от 2,5 до 5 лиры за кг - это от 9 до 22 гривен за 1 кг.- мандаринов - цена от 2,5 лир за кг - это от 9 гривен кг.- апельсинов - цена пока высокая - первый урожая этого года - от 4 лир это примерно 18 гривен кг - скоро будут по 1-1,5 лиры кг (от 3,75 гривен за 1 кг).- грибов - Рыжики - продаются и на рынке и в МЕТРО - по 26 гривен кг - это по 92 гривны кг.В МЕТРО продаются грибы - Рыжик - в таких шикарных коробках, что можно купить только ради коробки - деревянные дощечки.- хурма - по 6 лир кг, но еще твёрдая.- лимоны кажется по 4 лиры - это по 15 гривен кг.Турков приглашают на сбор апельсинов - платят по 100 лир в день (это примерно по 360 гривен в день). Такая оплата понятна: при работе 25 дней в месяц он получит чистыми 2 500 лир, что, во-первых, выше минимальной оплаты труда в Турции, во-вторых, в 2 раза выше пособия по безработице и - в-третьих, обеспечит жизнь семьи из 4-х человек.Нашим, конечно, такое не интересно - вон приятели к Новому году хотят закончить новый дом под Львовом - сказали, чтоКурс турецкая лира-доллар: 7,73.Курс украинская гривна - турецкая лира: 28,15/7,73=гривны за 1 турецкую лиру, то есть цены нужно умножать на 3,64. Если очень точно считать, то:- бензин марки А95: 6,80х3,64=24,75 гривен (это самый дрогой на British Petroleum);- рыжики 26х3,64=94,64 гривны взял 2 коробки - общий вес не смотрел - думаю более 2 кг - одну пожарили - как закуска к виски, вторую заморозили.- лосось норвежский тушка: 51 лира кг или 51х3,64=185,64 гривын кг.Из того что подорожало: баранья нога - стоила где то 56 лир кг, стал стоить кажется 61 лиру кг.