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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 лис, 2020 22:08
flyman і мені допоможіть купити квартиру) холодає, навіть дитина вже готова вивчати турецьку) в тому комплексі в хурмі хотіла дуплекс, але несклалося бо всі з видом на гори розпродані. надалі в пошуках(
Додано: Вів 17 лис, 2020 08:30
Можливо, Вам повезе, бо для інвестора є позитив:
1. Дані про продаж квартир в Турецькій республіці громадянам Туреччини в жовтні 2020:
Продаж квартир знизився в жовтні на 16,3% у порівнянні з жовтнем 2019 року.
Найбільшу кількість квартир турки купували НЕ в Анталії, а в Стамбулі та в Анкарі - цілком зрозуміло.
Менша активність громадян країни безумовно повинна вплинути на рівень цін квартир і полегшить долю іноземця.
Посилили умови отримання іпотечних кредитів - ось і результат - в іпотеку в жовтні купили менше - 25 566 квартир. Частка квартир, куплених в іпотеку - п'ята частина (!!!) від усієї кількості проданих квартир.
Ось так працює іпотека.
2. Вчера из интереса осматривал новый жилой комплекс - находится между микрорайонами Хурма и Сарысу - по дороге на пляж заглянул - то удивило:
- приличный застройщик (сейчас по памяти не вспомню, но знаю, что хороший).
- движняк не слабый - заселяются. Даже удивился активности.
- не очень близко к пляжу, но вообще-то место и неплохое.
- реально близко к горам.
Справа находится очень неплохой жилой комплекс Tenis resort - комплексу 10 лет. В июле 2018 года приятель умудрился там купить квартиру "3+1" за 270 000 лир при курсе лира-доллар 6,86 (повезло - выиграл на скачке курс доллара).
Востаннє редагувалось akurt в Вів 17 лис, 2020 17:37, всього редагувалось 3 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 17 лис, 2020 10:34
"Три Закони Акурта" успішно втілюються у життя:
- за повідомленням українців, шо прибули на поромі "Чорноморськ-Карасу" (порт на узбережжі Чорного моря на півночі Туреччини) - в кожному рейсі переправляється 5-7 автівок українців. Всі каюти завжди зайняті.
Для довідки: вартість перевезення авто - 190 доларів, пасажира - від 85 доларів. Дозволяється завантажити авто будь-якими речами і навіть завантажити багажник зверху. В останньому випадку можливо, що митники попросять показати вміст.
- вчора я побачив "наших", що прибули на авто - номери серії "АА" - залишив записку із своїм телефоном.
Сьогодні була коротка розмова на вулиці - сказали, що дуже поспішають - в авто сидів синочок років в 16 - дуже поспішали на якийсь екзамен.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:01
Сейчас сезон:
- гранатов - цена от 2,5 до 5 лиры за кг - это от 9 до 22 гривен за 1 кг.
- мандаринов - цена от 2,5 лир за кг - это от 9 гривен кг.
- апельсинов - цена пока высокая - первый урожая этого года - от 4 лир это примерно 18 гривен кг - скоро будут по 1-1,5 лиры кг (от 3,75 гривен за 1 кг).
- грибов - Рыжики - продаются и на рынке и в МЕТРО - по 26 гривен кг - это по 92 гривны кг.
В МЕТРО продаются грибы - Рыжик - в таких шикарных коробках, что можно купить только ради коробки - деревянные дощечки.
- хурма - по 6 лир кг, но еще твёрдая.
- лимоны кажется по 4 лиры - это по 15 гривен кг.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 17 лис, 2020 17:33, всього редагувалось 3 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:05
борец за пробелы с грамматикой ,это как, на каком калькуляторе?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Вів 17 лис, 2020 12:50
Самое интересное из недвижимости в Анталии на этапе котлована - на мой колхозный взгляд - находится здесь:
Тихая улочка параллельно главной, рядом очень хорошие и приличные жилые комплексы.
Такого глубокого фундамента (экскаватор стоит глубоко внизу) я еще не видел.
Кто застройщик и что, и как будет не знаю.
В Анталии утром термометр на балконе показывает 19,5 градуса, в квартире +21,5 градуса.
Голубое небо и яркое солнце - день проведу на Средиземном море.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 17 лис, 2020 17:37, всього редагувалось 3 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:44
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 18 лис, 2020 07:56
Недвижимость на Северном Кипре
В 2019 году приятели хотели вложиться в недвигу в непризнанной нигде "Турецкой Республике Северного Кипра".
Там было такое:
- личный визит на Кипр (авиаперелет из Киева - WizzAir - в Ларнаку, пересечение границы Кипр-ТРСК - штамп пересечения границы не ставят - визит легальный).
- задаток (во время личного визита на пустырь, где будут построены Нью-Васюки) 2000 евро.
- общая цена за квартиру 120 000 евро.
- срок ввода в эксплуатацию дома - 2024 год.
- обязательство оплаты 35 000 евро в течение месяца после заключения Договора.
- в договоре покупаемая прелесть обозначена как "жилое помещение" без детализации.
- жилое помещение в блоке на 6 квартир.
- условие продажи - вовлечение "в сеть" всех 6-ти инвесторов. "По одному" несуществующее не "продавалось". Светлой памяти Мавроди с завистью смотрит: один "бажаючий" должен был привести 5 "бажаючих"...
- Договор с ЧАСТНЫМ лицом (в Договоре фамилия, имя, адрес, ИНН гражданина ТРСК)
- обязательство любые проблемы решать только в Третейском суде ТРСК. Обязательство соглашаться с любым решением Третейского суда.
- обязательная оплата услуг адвоката - только гражданина ТРСК - 1500 евро.
- последующие платежи строго ЕЖЕМЕСЯЧНО по примерно 1500 евро.
- штрафные санкции при просрочке ежемесячной оплаты - 35 (ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ!!!!!) процентов годовых по евро.
- аннулирование Договора без возврата ранее уплаченных сумм в случае просрочки оплаты за 3 (три) месяца.
- срок апелляции в случае, если по состоянию на июль 2024 клиент вообще не обнаружит строения - 28 дней. Апелляцию подавать в письменной форме. Если обещалкин-застройщик по любым причинам не получил Заявление о претензии в письменной форме, претензии не принимаются.
Много киевлян - я знаю точно - вкинули туда бабло.
Как они тогда - в "докоронавирусные времена" - туда попадали?
Очень просто: прямой рейс от Виззэйр в Ларнаку из Киева по смешной цене - это ЕС - украинский загранпаспорт биометрический - оттуда пересечение границы Кипр-ТРСК - осмотр пустыря, на котором к 2024 году должны были соорудить/сооружают прелесть.
Что мы имеем на сегодня:
- на Кипр самолеты из Украины НЕ летают.
- посещение Кипра украинцами на сегодня невозможно.
- посещение украинцами ТРСК со стороны Турции возможно с проставлением штампа в загранпаспорт, который лишает их права посещать страны Шенгенского соглашения.
- на сегодня аэропорт Ларнаки принимает от 3-х до 6-ти рейсов в день - рейсы только из очень ограниченного количества европейских городов. Сегодня выполняются 4 (четыре) рейса: Доха, Дубай, Мюнхен, Афины. Завтра также 4 (четыре) рейса.
У моих приятелей хватило ума не влезть в Нью-Васюки.
P.S. Самое главное - именно то, что будоражит все время умы многих форумчан - покупка была с целью последующей продажи и получения гигантского навара. По словам риелторов-зазывал к 2024 году должна была стоять очередь из покупателей, готовых заплатить за прелесть ровно в 2 (два) раза дороже. На сегодня реальность другая: 4 рейса в день - из Дохи, Дубая, Афин и Мюнхена.
Завтра будут рейсы из Бейрута, Вены и Москвы. Это на Кипр. А прелести должны быть построены в ТРСК.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Сер 18 лис, 2020 09:16
Приятель хоче купити квартиру в Ізмірі, в сейсмостійкому будинку, на 20-25 поверсі.
Є там такі?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 18 лис, 2020 09:20
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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