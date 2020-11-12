Додано: Сер 18 лис, 2020 07:56

Недвижимость на Северном Кипре



В 2019 году приятели хотели вложиться в недвигу в непризнанной нигде "Турецкой Республике Северного Кипра".

Там было такое:

- личный визит на Кипр (авиаперелет из Киева - WizzAir - в Ларнаку, пересечение границы Кипр-ТРСК - штамп пересечения границы не ставят - визит легальный).

- задаток (во время личного визита на пустырь, где будут построены Нью-Васюки) 2000 евро.

- общая цена за квартиру 120 000 евро.

- срок ввода в эксплуатацию дома - 2024 год.

- обязательство оплаты 35 000 евро в течение месяца после заключения Договора.

- в договоре покупаемая прелесть обозначена как "жилое помещение" без детализации.

- жилое помещение в блоке на 6 квартир.

- условие продажи - вовлечение "в сеть" всех 6-ти инвесторов. "По одному" несуществующее не "продавалось". Светлой памяти Мавроди с завистью смотрит: один "бажаючий" должен был привести 5 "бажаючих"...

- Договор с ЧАСТНЫМ лицом (в Договоре фамилия, имя, адрес, ИНН гражданина ТРСК)

- обязательство любые проблемы решать только в Третейском суде ТРСК. Обязательство соглашаться с любым решением Третейского суда.

- обязательная оплата услуг адвоката - только гражданина ТРСК - 1500 евро.

- последующие платежи строго ЕЖЕМЕСЯЧНО по примерно 1500 евро.

- штрафные санкции при просрочке ежемесячной оплаты - 35 (ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ!!!!!) процентов годовых по евро.

- аннулирование Договора без возврата ранее уплаченных сумм в случае просрочки оплаты за 3 (три) месяца.

- срок апелляции в случае, если по состоянию на июль 2024 клиент вообще не обнаружит строения - 28 дней. Апелляцию подавать в письменной форме. Если обещалкин-застройщик по любым причинам не получил Заявление о претензии в письменной форме, претензии не принимаются.



Много киевлян - я знаю точно - вкинули туда бабло.



Как они тогда - в "докоронавирусные времена" - туда попадали?

Очень просто: прямой рейс от Виззэйр в Ларнаку из Киева по смешной цене - это ЕС - украинский загранпаспорт биометрический - оттуда пересечение границы Кипр-ТРСК - осмотр пустыря, на котором к 2024 году должны были соорудить/сооружают прелесть.

Что мы имеем на сегодня:

- на Кипр самолеты из Украины НЕ летают.

- посещение Кипра украинцами на сегодня невозможно.

- посещение украинцами ТРСК со стороны Турции возможно с проставлением штампа в загранпаспорт, который лишает их права посещать страны Шенгенского соглашения.

- на сегодня аэропорт Ларнаки принимает от 3-х до 6-ти рейсов в день - рейсы только из очень ограниченного количества европейских городов. Сегодня выполняются 4 (четыре) рейса: Доха, Дубай, Мюнхен, Афины. Завтра также 4 (четыре) рейса.

У моих приятелей хватило ума не влезть в Нью-Васюки.



P.S. Самое главное - именно то, что будоражит все время умы многих форумчан - покупка была с целью последующей продажи и получения гигантского навара. По словам риелторов-зазывал к 2024 году должна была стоять очередь из покупателей, готовых заплатить за прелесть ровно в 2 (два) раза дороже. На сегодня реальность другая: 4 рейса в день - из Дохи, Дубая, Афин и Мюнхена.

Завтра будут рейсы из Бейрута, Вены и Москвы. Это на Кипр. А прелести должны быть построены в ТРСК.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.