RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 839840841842
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:22

  Мизантрóп написав:
  Frant написав:Приятель хоче купити квартиру в Ізмірі
Закгони акурта по ЗРЖН працюють?

Вони ж стараються)))
Віктор з вейганкою Марусею.
Парять бетон, як гарячі пиріжки)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21705
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1248 раз.
Подякували: 2230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:26

В помощь изучающим Три Закона Акурта:
Среда 18 ноября:
- утром в квартире +21,5 (не применялись никакие методы и средства обогрева квартиры, окно "французского балкона" было открыто всю ночь.
- утром на открытом балконе термометр показывает +19,5 градуса.
Яркое голубое небо. Солнечно.

Рекомендуемая форма одежды до 12-00: джинсы+футболка+легкая ветровка.
Рекомендуемое время выдвигаться на Средиземное море: 12-00.
Рекомендуемая форма одежды при выдвижении на пляж: защитная маска на лицо (НОВАЯ! Упаковка в 50 штук стоит 20 лир или 70 гривен) плавательные шорты+футболка+солнцезащитные очки+бейсболка.
Рекомендуемая комплектация на пляже: зонт, раскладное кресло-шезлонг, пляжные тапочки, ласты от фирмы AquaPro, маска для плавания Full Face Snorkel Mask , пляжное полотенце, MP3-плеер с записанной аудиокнигой (Джек Лондон), подготовленный к разделыванию на пляже большой (можно огромный) гранат, кулёк для сбора очисток граната и его косточек.
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 лис, 2020 09:34, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5047
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1877 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:32

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Рекомендуемая форма одежды до 12-00: джинсы+футболка+легкая ветровка.
безволосому лучше в кепке,бейсболке,шляпе,сомбреро или дзингаса?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4770
З нами з: 03.12.14
Подякував: 693 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:35

Безработному жителю Кагарлыцкого района Киевской области просьба не засорять ветку мусором.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5047
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1877 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:36

  akurt написав:утром на открытом балконе термометр показывает +19,5 градуса.

можна йти на пляж і загорати?
Чи ліпше підшукувати чергову квартиру "для друзів"?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21705
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1248 раз.
Подякували: 2230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:43

  akurt написав:Безработному жителю Кагарлыцкого района Киевской области просьба не засорять ветку мусором.

дядя Витя,какая безработица?-у меня ж листья,орехи,ветки,дрова,+трактор чиню,а ещё мышей подоить...
Покой мне только снится :lol:
Сегодня сыро и ветренно,хорошо,что я не лысый.В народе говорят,что волосы покидают глупую голову.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4770
З нами з: 03.12.14
Подякував: 693 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 839840841842
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість в Ближніх Єпенях великого міста 1, 2
Frant » Сер 28 жов, 2020 10:21
14 1555
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лис, 2020 23:06
Frant
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 582, 583, 584
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
5834 673173
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лис, 2020 22:18
Львівський БатяР
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 123, 124, 125
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1244 159223
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 23:22
Львівський БатяР

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Сбербанк (6575)
18.11.2020 09:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.