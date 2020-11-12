Вони ж стараються)))
Віктор з вейганкою Марусею.
Парять бетон, як гарячі пиріжки)))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 лис, 2020 09:22
Вони ж стараються)))
Віктор з вейганкою Марусею.
Парять бетон, як гарячі пиріжки)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 18 лис, 2020 09:26
В помощь изучающим Три Закона Акурта:
Среда 18 ноября:
- утром в квартире +21,5 (не применялись никакие методы и средства обогрева квартиры, окно "французского балкона" было открыто всю ночь.
- утром на открытом балконе термометр показывает +19,5 градуса.
Яркое голубое небо. Солнечно.
Рекомендуемая форма одежды до 12-00: джинсы+футболка+легкая ветровка.
Рекомендуемое время выдвигаться на Средиземное море: 12-00.
Рекомендуемая форма одежды при выдвижении на пляж: защитная маска на лицо (НОВАЯ! Упаковка в 50 штук стоит 20 лир или 70 гривен) плавательные шорты+футболка+солнцезащитные очки+бейсболка.
Рекомендуемая комплектация на пляже: зонт, раскладное кресло-шезлонг, пляжные тапочки, ласты от фирмы AquaPro, маска для плавания Full Face Snorkel Mask , пляжное полотенце, MP3-плеер с записанной аудиокнигой (Джек Лондон), подготовленный к разделыванию на пляже большой (можно огромный) гранат, кулёк для сбора очисток граната и его косточек.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 лис, 2020 09:34, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Сер 18 лис, 2020 09:32
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
безволосому лучше в кепке,бейсболке,шляпе,сомбреро или дзингаса?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Сер 18 лис, 2020 09:35
Безработному жителю Кагарлыцкого района Киевской области просьба не засорять ветку мусором.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Сер 18 лис, 2020 09:36
можна йти на пляж і загорати?
Чи ліпше підшукувати чергову квартиру "для друзів"?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 18 лис, 2020 09:43
дядя Витя,какая безработица?-у меня ж листья,орехи,ветки,дрова,+трактор чиню,а ещё мышей подоить...
Покой мне только снится
Сегодня сыро и ветренно,хорошо,что я не лысый.В народе говорят,что волосы покидают глупую голову.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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