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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 839840841842
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:30

"Правильный выбор" недвижимости в Анталии

Есть некоторая возможность сэкономить на покупке квартиры.
Эта возможность связана с чисто "турецким менталитетом": квартиры, которые расположены на "нулевом" (по-нашему "первом") этаже "не котируются" среди именно турков и обычно стоят примерно на 20% (!!!) дешевле.
Это - "нулевой" этаж - не всегда пугает зарубежного инвестора. Например, я был искренне удивлён, познакомившись гражданином Великобритании, который поселился в доме недалеко от меня - - НА НУЛЕВОМ (здесь его называют "гириш" этаже).
Зображення
Архитекторы последние лет пять создают проекты так, чтобы владелец квартиры на первом этаже "в утешение" получил какой-нибудь сладкий пряник: обратите внимание - дядя из Великобритании имеет пред балконом собственный газончик. Этот же застройщик в своих других домах делает лесенки выхода на свой газончик или к плавательному бассейну. Приятная забота о клиенте, правда?

Вот еще фото - вот когда я пришел в гости в этот жилой комплекс - у меня реально "челюсть отвисла" - мне даже показалось, что в выигрыше именно владельцы гириш-этажей.
Зображення
Та водная гладь, что вы видите на переднем плане, вовсе не плавательный бассейн - это "водное зеркало" или декоративный водоем-река, идущий вдоль всего жилого комплекса. Плавательный бассейн в глубине. Так вот: красной стрелкой я показал квартиру на гириш-этаже - у нее - И ТОЛЬКО У НЕЕ выход с балкона, который даже не имеет ограждения (!!!), на газон и к "водному закалу". Все другие жильцы заходят в здание с тыльной стороны. Они могут выйти на этот газон и к водному зеркалу, но будут смотреться "чужаками".

Есть и эконом-варианты. Вот вид на балкон квартиры на гириш-этаже дома рядом с моим - на днях ставили стеклопакеты и сейчас превратят часть территории вокруг дома в жилое помещение. Просто почти бесплатно и будет тешить душу: "моє..."
Зображення
Это, пожалуй, первый случай, когда я видел, что разобрали стенку комнаты - и расширили площадь своей квартиры.
Отличный выход из квартиры к плавательному бассейну.
Зображення
Экономическая часть:
- установка стеклопакетов заняла не более половины дня.
- разрушали стену и вывозили мусор 2 работника. Надзирал прораб. Вроде за вчера все сделали.
- работает над восстановлением комнаты 1 человек.
Что интересно, с другой стороны этого же дома - квартира на "нулевом" этаже - имеет не только свою собственную площадку (кафель на полу и перила из нержавейки, площадью думаю ветров 15) но и выход из другой комнаты на собственный весьма не малый газон - парень лет 25-ти живет и выгуливаю свою белую собачку.
Через день к парню приезжает на белом Ауди симпатичная блондинка. Помогает выгуливать собачку до самого утра.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 лис, 2020 15:45, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:39

Мій приятель чекає відповіді від п.Акурта:
  Frant написав:akurt
Чи може п.Акурт рекомендувати квартиру для себе в Ізмірі?
З хорошим оглядом, в сейсмостійкому будинку, хоча би на 10-му поверсі?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:46

Трудится безхатченко на благо повышения ветки в ТОП раздела.
Молодец.
Старайся.
Для навичков на ветке - я ему начисляю по 1 (одной) гривне за 5 (пять) постов в день.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлень: 5048
З нами з: 12.02.09
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  #<1 ... 839840841842
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