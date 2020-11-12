Додано: Сер 18 лис, 2020 15:30

Есть некоторая возможность сэкономить на покупке квартиры.

Эта возможность связана с чисто "турецким менталитетом": квартиры, которые расположены на "нулевом" (по-нашему "первом") этаже "не котируются" среди именно турков и обычно стоятЭто - "нулевой" этаж - не всегда пугает зарубежного инвестора. Например, я был искренне удивлён, познакомившись гражданином Великобритании, который поселился в доме недалеко от меня - - НА НУЛЕВОМ (здесь его называют "гириш" этаже).Архитекторы последние лет пять создают проекты так, чтобы владелец квартиры на первом этаже "в утешение" получил какой-нибудь сладкий пряник: обратите внимание - дядя из Великобритании имеет пред балконом собственный газончик. Этот же застройщик в своих других домах делает лесенки выхода на свой газончик или к плавательному бассейну. Приятная забота о клиенте, правда?Вот еще фото - вот когда я пришел в гости в этот жилой комплекс - у меня реально "челюсть отвисла" - мне даже показалось, что в выигрыше именно владельцы гириш-этажей.Та водная гладь, что вы видите на переднем плане, вовсе не плавательный бассейн - это "водное зеркало" или декоративный водоем-река, идущий вдоль всего жилого комплекса. Плавательный бассейн в глубине. Так вот: красной стрелкой я показал квартиру на гириш-этаже - у нее - И ТОЛЬКО У НЕЕ выход с балкона, который даже не имеет ограждения (!!!), на газон и к "водному закалу". Все другие жильцы заходят в здание с тыльной стороны. Они могут выйти на этот газон и к водному зеркалу, но будут смотреться "чужаками".Есть и эконом-варианты. Вот вид на балкон квартиры на гириш-этаже дома рядом с моим - на днях ставили стеклопакеты и сейчас превратят часть территории вокруг дома в жилое помещение. Просто почти бесплатно и будет тешить душу: "моє..."Это, пожалуй, первый случай, когда я видел, что разобрали стенку комнаты - и расширили площадь своей квартиры.Отличный выход из квартиры к плавательному бассейну.Экономическая часть:- установка стеклопакетов заняла не более половины дня.- разрушали стену и вывозили мусор 2 работника. Надзирал прораб. Вроде за вчера все сделали.- работает над восстановлением комнаты 1 человек.Что интересно, с другой стороны этого же дома - квартира на "нулевом" этаже - имеет не только свою собственную площадку (кафель на полу и перила из нержавейки, площадью думаю ветров 15) но и выход из другой комнаты на собственный весьма не малый газон - парень лет 25-ти живет и выгуливает свою белую собачку.