Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Есть некоторая возможность сэкономить на покупке квартиры. Эта возможность связана с чисто "турецким менталитетом": квартиры, которые расположены на "нулевом" (по-нашему "первом") этаже "не котируются" среди именно турков и обычно стоят примерно на 20% (!!!) дешевле. Это - "нулевой" этаж - не всегда пугает зарубежного инвестора. Например, я был искренне удивлён, познакомившись гражданином Великобритании, который поселился в доме недалеко от меня - - НА НУЛЕВОМ (здесь его называют "гириш" этаже). Архитекторы последние лет пять создают проекты так, чтобы владелец квартиры на первом этаже "в утешение" получил какой-нибудь сладкий пряник: обратите внимание - дядя из Великобритании имеет пред балконом собственный газончик. Этот же застройщик в своих других домах делает лесенки выхода на свой газончик или к плавательному бассейну. Приятная забота о клиенте, правда?
Вот еще фото - вот когда я пришел в гости в этот жилой комплекс - у меня реально "челюсть отвисла" - мне даже показалось, что в выигрыше именно владельцы гириш-этажей. Та водная гладь, что вы видите на переднем плане, вовсе не плавательный бассейн - это "водное зеркало" или декоративный водоем-река, идущий вдоль всего жилого комплекса. Плавательный бассейн в глубине. Так вот: красной стрелкой я показал квартиру на гириш-этаже - у нее - И ТОЛЬКО У НЕЕ выход с балкона, который даже не имеет ограждения (!!!), на газон и к "водному закалу". Все другие жильцы заходят в здание с тыльной стороны. Они могут выйти на этот газон и к водному зеркалу, но будут смотреться "чужаками".
Есть и эконом-варианты. Вот вид на балкон квартиры на гириш-этаже дома рядом с моим - на днях ставили стеклопакеты и сейчас превратят часть территории вокруг дома в жилое помещение. Просто почти бесплатно и будет тешить душу: "моє..." Это, пожалуй, первый случай, когда я видел, что разобрали стенку комнаты - и расширили площадь своей квартиры. Отличный выход из квартиры к плавательному бассейну. Экономическая часть: - установка стеклопакетов заняла не более половины дня. - разрушали стену и вывозили мусор 2 работника. Надзирал прораб. Вроде за вчера все сделали. - работает над восстановлением комнаты 1 человек. Что интересно, с другой стороны этого же дома - квартира на "нулевом" этаже - имеет не только свою собственную площадку (кафель на полу и перила из нержавейки, площадью думаю ветров 15) но и выход из другой комнаты на собственный весьма не малый газон - парень лет 25-ти живет и выгуливает свою белую собачку.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 лис, 2020 15:45, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Вообще-то киевлянам, например, в Анталию, проще летать Пегасусом через Анкару. Удобные стыковки - пересадка 1,5 часа. Измир - не транзитный аэропорт. Например, из него рейсов на Анталию или Аланию (Газипаша) нет. В Аланию (Газипаша) вообще - один рейс в сутки из Стамбула.
Turkish airlines радует - любой рейс по стране 99,99 лиры - примерно 360 гривен.
Киев-Анталия сейчас всю зиму есть чартеры - ПРЯМЫЕ рейсы. Из Киева - от 45 евро авиабилет. Для справки: авиарейс считается рентабельним при условии: 1 час=50 долларов с пассажира. Фактически из Киева в Анталию украинец попадает по себестоимости. Авиакомпании в несезон прибыль получают за счет обратных рейсов. Если не ошибаюсь - из Киева в Анталию - три рейса (чартеры) в неделю двух украинских авиакомпаний.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Вообще-то киевлянам, например, в Анталию, проще летать Пегасусом через Анкару. Удобные стыковки - пересадка 1,5 часа. Измир - не транзитный аэропорт. Например, из него рейсов на Анталию или Аланию (Газипаша) нет. В Аланию (Газипаша) вообще - один рейс в сутки из Стамбула.
Turkish airlines радует - любой рейс по стране 99,99 лиры - примерно 360 гривен.
Киев-Анталия сейчас всю зиму есть чартеры - ПРЯМЫЕ рейсы. Из Киева - от 45 евро авиабилет. Если не ошибаюсь - три рейса в неделю двух украинских авиакомпаний.
А до чого тут "транзитний"? Море є? Пляжі є? Нерухомість є? Аеропорт є? Що ще не вистачає щоб зустріти щасливу старість, #какакурт?