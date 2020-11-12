Додано: Сер 18 лис, 2020 19:08

Пане Флаймане, на жаль, я відсьогодні поставив Вас в ігнор - може Ви щось там і розумне написали для форумчан, але вже вибачайте - всі мої спроби поставити Вас на "путь истинный" - думати головом, а не попом - закінчилися невдало.

Вибачайте.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.